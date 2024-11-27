أخبار الهلال اليوم | دعوة لجلب "حكم السد" إلى دوري روشن السعودي، وسر قُبلة البليهي للشلهوب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 نوفمبر 2024.

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