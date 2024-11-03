أخبار النصر اليوم | تفاصيل صفقة عبد الملك الجابر، وكواليس المفاوضات مع روبن أموريم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يحسم صفقة عبد الملك الجابر

أكدت صحيفة الرياضية السعودية نجاح النصر في حسم صفقة عبد الملك الجابر لصالحه بعد منافسة مع عدة أندية أخرى، حيث أتمت الإدارة الاتفاق مع نظيرتها في نادي زيلييزنيكار البوسني على شراء المدة المتبقية من العقد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسينضم الجابر للعالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أن يجتاز الفحوصات الطبية المعتادة، وكذلك بعد أن ينجح النادي في إبعاد أحد اللاعبين السعوديين بالبيع أو الإعارة حتى لا يتخطى قائمة الـ15 لاعبًا سعوديًا.

هل لكم أن ترفعوا أيديكم عن محارب الصحراء قليلًا؟!..

السنغالي يعلق على تعادل الهلال أمام النصر (1-1)..

أموريم كشف عن سبب رفضه عرض النصر

لاعب هلالي جديد ينضم لسعود عبدالحميد في قائمة المغضوب عليهم من الجماهير بسبب تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

بعد اتهامه بالانحياز إلى الهلال..

GOAL

ماذا حدث في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية؟

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

بعد التعادل في ديربي الرياض..

خطوة واحدة وسيُصبح الجابر لاعبًا في النصر

ماذا يفعل سعود عبد الحميد؟

هل تم منع رئيس الهلال من دخول ملعب ديربي النصر؟