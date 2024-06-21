أخبار الاتحاد اليوم | لؤي ناظر يتعهد بإقالة جاياردو .. ونجاة 3 أجانب من "ثورة التغيير"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 يونيو 2024.
"حسم مستقبل جاياردو وبنزيما وأعلن عن قرارات نارية" .. لؤي ناظر رئيسًا للاتحاد رسميًا
أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فوز لؤي ناظر، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".
بعد "تزكية" لؤي ناظر .. أول رسالة من أنمار الحائلي إلى إدارة الاتحاد الجديدة
وجّه أنمار الحائلي، الرئيس السابق لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى مجلس الإدارة الجديد، بقيادة لؤي ناظر.
بعد وعود لؤي ناظر .. 4 صفقات في الطريق إلى الاتحاد
بدأ لؤي ناظر فترته الرئاسية لنادي الاتحاد رسميًا اليوم بعد الإعلان عن فوزه بالمنصب بالتزكية ليخلف أنمار الحائلي.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.
لؤي ناظر يكشف .. حقيقة تحكم سعد اللذيذ في صفقات الاتحاد الجديدة
كشف لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن حقيقة تحكم سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، المشرف على برنامج الاستقطاب، في صفقات العميد.
صيف ساخن .. 3 أجانب ينجون من "ثورة" لؤي ناظر المرتقبة في الاتحاد
يجهز لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
راتب مذهل .. تفاصيل عرض الاتحاد المغري لإقناع ستيفانو بيولي لتدريبه
يحاول نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل تدريب خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
ليس رافينيا .. نجم برشلونة يرفض عرضًا من الاتحاد للاستمرار في أوروبا
رفض أحد نجوم برشلونة الإسباني عرضًا مُغريًا من نادي الاتحاد، من أجل التعاقد معه خلال الصيف الحالي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.
رغم نفي مفاوضات الاتحاد .. الكشف عن السر الحقيقي وراء فشل صفقة ناتشو!
شهدت صفقة الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، تطورات مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب نادي الاتحاد بشكل مفاجئ من إتمام التعاقد، ودخول نادٍ سعودي آخر على رادار الصفقة في الميركاتو الصيفي الجديد.
خاص | "سيتم التخلص منه بأي شكل" .. الاتحاد يقرر الاستغناء عن لاعب جديد
يواصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "التخلص" من اللاعبين، الذين خرجوا من الحسابات الفنية للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
"الجلوس على دكة البدلاء؟ لقد تفوق عليّ" نجم ريال مدريد يعترف بأفضلية كانتي!
يحترم نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا أوريليان تشواميني كثيرًا سلفه في خط وسط فرنسا، نجولو كانتي، ألذي قدم مباراة ولا أروع أمام النمسا في الجولة الأولى.