أخبار الاتحاد اليوم | ثورة أنمار الحائلي وتصريحاته المثيرة الغاضبة، وأول قرارات جاياردو الصارمة بعد الخسارة

الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك

حلقة مثيرة من برنامج أكشن مع وليد

نقاش ساخن في حلقة الأمس من برنامج أكشن مع وليد

الاتحاد خسر المواجهة السابعة أمام الهلال هذا الموسم

جاياردو خسر مجددًا أمام الهلال

رسالة فهد بن نافل إلى نجوم الهلال..

ليلة حزينة على نادي الاتحاد وجماهيره..

لقطة جيسوس النادرة بعد التأهل لنهائي الكأس..

لقطات تثير الجدل في الشارع السعودي..

الاتحاديون اعتبروها إهانة من سعود لفريقه السابق، فماذا قال نجم الهلال؟

كيف تفاعل الجمهور مع إطاحة الهلال بالاتحاد من كأس الملك وهزيمته للمرة السابعة في الموسم الجاري؟

الهلال يطير إلى النهائي من بوابة الاتحاد..

كلاسيكو مثير انتهى بإقصاء الاتحاد من كأس الملك!

زيارة خاصة من مسؤولي آرسنال..

انتهى الأمر بطرد سعود كريري خارج الملعب!

إثارة تحكيمية في كلاسيكو الاتحاد والهلال..

علي البليهي يفاجئ جماهير الاتحاد..