أخبار الاتحاد اليوم | ثورة أنمار الحائلي وتصريحاته المثيرة الغاضبة، وأول قرارات جاياردو الصارمة بعد الخسارة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 مايو 2024
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رغم منعه من الحديث عن هذه الأمور، رئيس نادي الاتحاد ينفجر في وجه المسؤولين بعد وداع فريقه لكأس الملك..
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لاختيار أحدهما .. تحديد موعدين مبدئيين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك
فيديو | محمد الشيخ يرد على الحائلي .. البلوي يُهاجمه بشراسة وفلاتة يُعلق: أنت دومًا "تسوي نفسك أبو العريف"
حلقة مثيرة من برنامج أكشن مع وليد
فيديو | الفراج اضطر إلى إنهاء الحلقة .. الزلال يتحدى سمير عثمان والمصري يرد "أنت لا تعرف شيئًا"
نقاش ساخن في حلقة الأمس من برنامج أكشن مع وليد
حكم سابق يحسم الجدل حول إلغاء هدف عبد الرزاق حمدالله أمام الهلال
الاتحاد خسر المواجهة السابعة أمام الهلال هذا الموسم
حامد البلوي ينفجر غضبًا: لو كان جاياردو مدربًا محترمًا لتخلص أولًا من هذا الرجل!
جاياردو خسر مجددًا أمام الهلال
بسبب الأهلي واسم الهلال .. فهد بن نافل يطالب بـ"إيقاف" احتفالات الفوز على الاتحاد
رسالة فهد بن نافل إلى نجوم الهلال..
ليلة حزينة على نادي الاتحاد وجماهيره..
فيديو | "قدم رقصة نادرة أمام عشاق الهلال وكشف شعوره ضد الاتحاد" .. جيسوس يخطف الأنظار
لقطة جيسوس النادرة بعد التأهل لنهائي الكأس..
فيديو | نجم الهلال يطرد جماهير الاتحاد من الجوهرة .. ومالكوم يتقمص دور رونالدو بـ"حركة غير أخلاقية"!
لقطات تثير الجدل في الشارع السعودي..
"لم أكن احتفل بالهدف" .. سعود عبدالحميد يفسر لقطة "الكرسي" المستفزة لجماهير الاتحاد
الاتحاديون اعتبروها إهانة من سعود لفريقه السابق، فماذا قال نجم الهلال؟
أشباه الرجال جلبوا العار للاتحاد وسعود قهرهم .. ردود فعل انتصار الهلال السابع أمام العميد
كيف تفاعل الجمهور مع إطاحة الهلال بالاتحاد من كأس الملك وهزيمته للمرة السابعة في الموسم الجاري؟
"ركب ترتعش ولعنة متواصلة" .. عندما قام جيسوس بتعليم جاياردو "أصول التدريب"
الهلال يطير إلى النهائي من بوابة الاتحاد..
فيديو | الانتصار السابع جاء بعشرة لاعبين! .. الهلال يتلاعب بالاتحاد ويطيح به من كأس الملك
كلاسيكو مثير انتهى بإقصاء الاتحاد من كأس الملك!
زيارة خاصة من مسؤولي آرسنال..
فيديو | أحداث شغب في الكلاسيكو .. اشتباك بالأيدي مع كريري وحمدالله يرفض "فخ" البليهي
انتهى الأمر بطرد سعود كريري خارج الملعب!
عين على الحكم | كلاسيكو الكأس يشتعل .. إلغاء هدفين وجنون حمدالله وطرد سافيتش
إثارة تحكيمية في كلاسيكو الاتحاد والهلال..
فيديو | على غير عادته في الهلال .. تصرف مفاجئ من البليهي مع جماهير الاتحاد
علي البليهي يفاجئ جماهير الاتحاد..