أخبار الهلال اليوم | العويس يشتبك مع مشجع .. و"كذبة صربية" وراء استبعاد ميتروفيتش وسافيتش!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.
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إلياس أخوماش يضع الهلال في مأزق قبل انتهاء الميركاتو الصيفي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الهلال السعودي يتمسك بالتعاقد مع المغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال خلال الساعات الأخيرة من أجل الميركاتو الصيفي.
بين المعاملة السيئة وصاحب البطولة .. سعود عبد الحميد لكسر سلسلة الفشل السعودي بالاحتراف الأوروبي!
يتشوق الجميع لرؤية سعود عبد الحميد للمرة الأولى وهو يلعب بقميص روما، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإيطالي، ولكن الماضي يُطارده، في تجارب اللاعبين السعوديين الآخرين في أوروبا.
بقرار من رابطة المحترفين .. تغيير مفاجئ يربك حسابات الهلال والاتحاد قبل الكلاسيكو
تسبب قرار مفاجئ من رابطة دوري المحترفين، في إرباك حسابات فريقي الهلال والاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.
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تشيفيرين يفتح الباب أمام التعاون مع السعودية .. ويؤكد: تعلموا الدرس جيدًا!
فتح السلوفيني أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.
"إصابة ثنائي الهلال!" .. الكشف عن كذبة صربية لتبرير الانقلاب الخطير على المدرب
فجّر دراجان ستايكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بـ"استبعاد" المهاجم أليكساندر ميتروفيتش ومتوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي نادي الهلال السعودي، من قائمة الفريق الوطني، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.
وكيل لاعبين يُكذب أحمد المعلم ويكشف دور مانشيني في احتراف سعود عبد الحميد
يبدو أن النقاش والجدل حول احتراف اللاعبين السعوديين لن يتوقف بانتقال سعود عبد الحميد رسميًا من الهلال إلى روما، حيث مازالت الأطراف المتعلقة بالصفقة تكشف المزيد من الكواليس والأسرار.
"إنجاز مونديالي وخيبة محلية" .. اعتراف الاتحاد الآسيوي يضع النصر بين فخر جماهيره وسخرية المنافسين
تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.
خاص | "جورج جيسوس وافق على الصفقة" .. الهلال يتحرك لضم جوهرة المغرب
رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، صفقة مغربية "مهمة"؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.
لم ينس حلمه .. رسالة خاصة من كانسيلو لبرشلونة بعد الانتقال إلى الهلال
رغم تمثيله برشلونة لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لا يزال يحمل الكثير من المشاعر للعملاق الكتالوني، حتى بعد انتقاله للهلال السعودي.
فيديو | "لا تقل كلمة لا تعرف قيمتها" .. محمد العويس يتورط في شجار مع أحد مشجعي الهلال
تداول المتابعون عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر محمد العويس حارس المرمى الهلال في شجار مع أحد مشجعي الفريق عقب مواجهة أمس الصعبة أمام ضمك.