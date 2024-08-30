أخبار الهلال اليوم | العويس يشتبك مع مشجع .. و"كذبة صربية" وراء استبعاد ميتروفيتش وسافيتش!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الهلال السعودي يتمسك بالتعاقد مع المغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال خلال الساعات الأخيرة من أجل الميركاتو الصيفي.

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يتشوق الجميع لرؤية سعود عبد الحميد للمرة الأولى وهو يلعب بقميص روما، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإيطالي، ولكن الماضي يُطارده، في تجارب اللاعبين السعوديين الآخرين في أوروبا.

تسبب قرار مفاجئ من رابطة دوري المحترفين، في إرباك حسابات فريقي الهلال والاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.

فتح السلوفيني أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.

فجّر دراجان ستايكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بـ"استبعاد" المهاجم أليكساندر ميتروفيتش ومتوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي نادي الهلال السعودي، من قائمة الفريق الوطني، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

يبدو أن النقاش والجدل حول احتراف اللاعبين السعوديين لن يتوقف بانتقال سعود عبد الحميد رسميًا من الهلال إلى روما، حيث مازالت الأطراف المتعلقة بالصفقة تكشف المزيد من الكواليس والأسرار.

تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، صفقة مغربية "مهمة"؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

رغم تمثيله برشلونة لمدة موسم واحد فقط، إلا أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لا يزال يحمل الكثير من المشاعر للعملاق الكتالوني، حتى بعد انتقاله للهلال السعودي.

تداول المتابعون عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر محمد العويس حارس المرمى الهلال في شجار مع أحد مشجعي الفريق عقب مواجهة أمس الصعبة أمام ضمك.