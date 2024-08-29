فيديو | "لا تقل كلمة لا تعرف قيمتها" .. محمد العويس يتورط في شجار مع أحد مشجعي الهلال

فيديو | "لا تقول كلمة لا تعرف قيمتها" .. محمد العويس يتورط في شجار مع أحد مشجعي الهلال

تداول المتابعون عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر محمد العويس حارس المرمى الهلال في شجار مع أحد مشجعي الفريق عقب مواجهة أمس الصعبة أمام ضمك.

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الهلال هزم ضمك بصعوبة بالغة 3-2 في ثاني جولات دوري روشن السعودي، وقد انتشر مقطع فيديو لحارس مرمى الأهلي السابق يُظهر حديثًا ساخنًا بينه وبين أحد المشجعين.

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وظهر العويس وهو يوجه كلامًا حادًا للمشجع ويُطالبه بعدم إطلاق كلمات دون معرفة ما تعنيه وما قيمتها، قبل أن يدخل إلى سيارته ويُغادر المكان.

المتابعون كشفوا عن أصل القصة، موضحين أن الأمر بدأ بطلب المشجع التصوير مع العويس، وحين رفض اللاعب وصفه المشجع بالمغرور، وهنا انفجر حارس المرمى غضبًا وأكد للمشجع أن إدارة النادي تمنعهم من التصوير مع الجمهور وأنه ليس الوحيد في الراغب في تلك الصورة.

يُشار إلى أن العويس يُعد الحارس البديل في الهلال، إذ يُسيطر المغربي ياسين بونو على المكان الأساسي في تشكيل المدرب جورج جيسوس.