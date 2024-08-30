بقرار من رابطة المحترفين .. تغيير مفاجئ يربك حسابات الهلال والاتحاد قبل الكلاسيكو

مصير المباراة مُعلق إلى إشعار آخر

تسبب قرار مفاجئ من رابطة دوري المحترفين، في إرباك حسابات فريقي الهلال والاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه الاتحاد، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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وقامت مسؤولو رابطة دوري المحترفين، بإزالة اسم ملعب الملز من مكان استضافة مباراة الهلال والاتحاد على الموقع الرسمي للدوري السعودي، ووضعت شعار (يحدد لاحقًا) مما أثار الكثير من التساؤلات عن الملعب المحدد لاستضافة اللقاء.

ويتساوى الهلال والاتحاد في قمة الدوري السعودي بعد مرور جولتين، حيث حقق كلا الفريقين انتصارين وحصد العلامة الكاملة، إذ تغلب الزعيم على الأخدود (3-0) وضمك (3-2)، بينما فاز العميد على الخلود (1-0) والتعاون (2-1).

ويخوض كلا الفريقين مباراة في الجولة الثالثة من دوري روشن بعد عودة المنافسات، مع انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يحل الهلال ضيفًا على الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، بينما يستضيف الاتحاد نظيره الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة.