تشيفرين يفتح الباب أمام التعاون مع السعودية .. ويؤكد: تعلموا الدرس جيدًا!

ماذا قال رئيس الاتحاد الأوروبي؟..

فتح السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.

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السعودية أصبحت إحدى أكثر الدول إنفاقًا في كرة القدم؛ وهو ما ظهر منذ بداية عام 2023، عندما تعاقدت مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي أعقبه ضم العديد من الأسماء العالمية الكبرى.

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وفي هذا السياق.. قال تشيفرين في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس"، مساء اليوم الخميس، عند سؤاله على إمكانية التعاون مع السعودية، التي تقوم بتوقيع العديد من عقود الرعاية في كرة القدم: "نحن نرحب بالتعاون مع الجميع".

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ""بالنسبة لي.. سأكون سعيدًا للغاية إذا حصلنا على المزيد من الرعاة، وحتى صفقات أكبر للبث التلفزيوني".

وعن قلة إنفاق السعودية في ميركاتو 2024، بالمقارنة مع عام 2023؛ اعتبر ألكسندر تشيفرين أن المملكة تعلمت الدرس جيدًا؛ بأنه من أجل تطوير كرة القدم، يجب تحسين البنية التحتية، وليس شراء اللاعبين كبار السن فقط.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية، تملك العديد من اللاعبين الشباب "الموهوبين"، الذين يحتاجون إلى الرعاية والإنفاق عليهم، من أجل التطور أكثر.

وأخيرًا.. أشار تشيفرين إلى أن دخول السعودية "القوي"، في مجال كرة القدم؛ لم يؤثر على اللعبة الأكثر شعبية في أوروبا بشكل كبير، كما يعتقد البعض.