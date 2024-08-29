خاص | "جورج جيسوس وافق على الصفقة" .. الهلال يتحرك لضم جوهرة المغرب

الهلال بدأ الموسم الجديد بـ"شكل رائع"..

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، صفقة مغربية "مهمة"؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال حسم صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الظهير البرتغالي الدولي جواو كانسيلو، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

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وبعد كانسيلو.. يعمل الزعيم الهلالي الآن، على ضم الجناح المغربي الشاب إلياس أخوماش، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني؛ وفقًا لما وصل إلى "فوتبول كو".

وكشف مصدر بنادي الهلال في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو"، اليوم الأربعاء، عن أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، طلب التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في خط الهجوم.

المصدر أشار إلى أن الإدارة الهلالية رشحت أخوماش لـ"المدرب البرتغالي"، الذي وافق بدوره على الصفقة؛ حيث أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب الفنية.

وأعلن المصدر أن مسؤولي الهلال سيتواصلون خلال الساعات القليلة القادمة، مع نظرائهم في النادي الإسباني؛ لمعرفة إمكانية حسم الصفقة من عدمها، قبل التوجه إلى خياراتٍ أخرى.

أخوماش البالغ من العمر 20 سنة والملقب باسم "ميسي المغرب"، بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية للعملاق الإسباني برشلونة، قبل الانتقال إلى نادي فياريال في صيف عام 2023.

ومع فياريال.. لعب إلياس أخوماش الذي تقدر قيمته السوقية بـ15 مليون يورو، 41 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 4 أهدف وصانعًا 5 آخرين.

جدير بالذكر أن أخوماش كان أحد عناصر الفريق المغربي تحت 23 سنة، الذي توّج بـ"الميدالية البرونزية" في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، كما مثّل المنتخب الوطني الأول في 3 مباريات دولية - حتى الآن -.