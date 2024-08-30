إلياس أخوماش يضع الهلال في مأزق قبل انتهاء الميركاتو الصيفي

"ميسي المغرب" يحطم أمنية جيسوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الهلال السعودي يتمسك بالتعاقد مع المغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال خلال الساعات الأخيرة من أجل الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الهلال يجد في أخوماش (20 عامًا) ضالته من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي تحت 21 عامًا، وفقًا للوائح رابطة دوري المحترفين، نظرًا لقدراته الفردية المميزة.

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وكان مصدر بنادي الهلال، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو"، أمس الخميس، أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، طلب التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في خط الهجوم ووقع الاختيار على أخوماش.

وأشارت إلى أن الهلال الذي لم يبرم أي صفقة في الميركاتو الصيفي سوى التعاقد مع جواو كانسيلو، فوجئ برفض اللاعب المغربي الشاب للعرض السعودي، حيث تؤكد التقارير أنه لا يفكر في الرحيل عن أوروبا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أخوماش عرضًا سعوديًا، حيث كان قد تلقى عرضًا مغريًا من القادسية في بداية سوق الانتقالات الصيفية، لكنه أعلن رفضه العرض بوضوح.

وقالت "ريليفو": "لا ينوي اللاعب المغربي ترك أوروبا ويريد الاستمرار مع فريق الغواصات، وهو النادي الذي انضم إليه الصيف الماضي ولعب له 41 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وفي الموسم الجاري لعب 20 دقيقة في الجولة الأولى، و73 دقيقة في الثانية".

وأضافت: "رغم المنافسة الشرسة على إيجاد مقعد في هجوم فياريال، إلا أن إلياس مصمم على الاستمرار والقتال من أجل دور له داخل الفريق، علمًا بأن اللاعب كان مطلوبًا من فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويرتبط أخوماش بعقد مع فياريال حتى عام 2026 بشرط جزائي ثابت قدره 50 مليون يورو، بينما تقدر قيمته السوقية حاليًا بـ15 مليون يورو.

جدير بالذكر أن أخوماش كان أحد عناصر الفريق المغربي تحت 23 سنة، الذي توّج بـ"الميدالية البرونزية" في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، كما مثّل المنتخب الوطني الأول في 3 مباريات دولية.