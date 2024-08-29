وكيل لاعبين يُكذب أحمد المعلم ويكشف دور مانشيني في احتراف سعود عبد الحميد

الجدل مازال متواصلًا حول ملف احتراف اللاعبين السعوديين

يبدو أن النقاش والجدل حول احتراف اللاعبين السعوديين لن يتوقف بانتقال سعود عبد الحميد رسميًا من الهلال إلى روما، حيث مازالت الأطراف المتعلقة بالصفقة تكشف المزيد من الكواليس والأسرار.

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المدافع السعودي أتم انتقاله بالفعل بعد شد وجذب مع مسؤولي الهلال وحديث عن أنه جزء من مشروع سعودي كبير يهدف لنقل أكبر عدد من اللاعبين الشباب إلى الدوريات الأوروبية، لكن وكيل اللاعب، أحمد المعلم، نفى ذلك الحديث وأكد أنه يعمل على جلب عروض أوروبية لموكله منذ كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن وجود مثل هذا المشروع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الوكيل الإيطالي المعتمد من فيفا، نيكولا جولياني، والذي لعب دورًا بارزًا في إتمام الصفقة، كذب، بقصد أو دونه، المعلم وأكد وجود مشروع وطني هو جزء منه لاحتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا، إذ في حوار مع قناة العربية السعودية "أنا أعمل على هذا المشروع، لأني قريب جدًا من المدرب روبرتو مانشيني وأحاول مساعدته به، وأعمل مع الاتحاد السعودي كذلك. هناك العديد من المواهب وأعتقد أنها مسألة وقت وخلال أعوام قليلة سنشهد العديد من اللاعبين السعوديين في أوروبا وهو ما يصب في صالح المنتخب الوطني. هي مسألة وقت وسنسمع عن الكثير من اللاعبين السعوديين المميزين في أوروبا".

جولياني كشف عن دور المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي في تلك الصفقة، حيث قال "أنا قريب جدًا من مانشيني وقد تحدثت معه عن سعود قبل بضعة أشهر، وقد أشاد به كثيرًا، ورأينا أنه قادر على اللعب في إحدى الدوريات الكبيرة في أوروبا. جلست مع اللاعب ووكيله، وهو صديق لي، وقد حصلنا على عروض كثيرة، لم يكن أمامنا عرض روما فقط".

أضاف "مانشيني تحدث مع دانييلي دي روسي المدير الفني لروما عن سعود كثيرًا واتفقا أن الصفقة مثالية ومفيدة للطرفين، وقد تحدث الناديين فيما بعد عن الجوانب المالية، كان لدينا عرضًا جديًا من تولوز ولكن روما لا يُرفض، هو فريق كبير يُوازي ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ في أوروبا. اللاعب بالتأكيد سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع الدولة والبطولة الجديدة ومن ثم سيحصل على دقائق جيدة للعب".

وأتم الوكيل بالتأكيد على أن تلك الخطوة هي إنجاز هائل للاعب وللكرة السعودية وأبدى فخره بالمساهمة بها.