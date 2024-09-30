أخبار النصر اليوم | بطل المونديال يكشف حديث رونالدو عن العالمي .. وماجد عبدالله يتذكر مباراته بقميص الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.

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وجه عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا حاسمًا على موضوع دعم برنامج الاستقطاب، في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا من قِبل النادي الأهلي، والتي تتعلق بغياب الدعم في صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

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استعاد ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، ذكريات ارتدائه قميص الهلال، رغم اعتراض إدارة ناديه، متحدثًا عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى قلعة العالمي.

وجه الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، تصريحًا مفاجئًا حول أزمته السابقة مع نادي النصر، مؤكدًا أنه لم يحصل على كامل حقوقه في القضية التي رفعها مسبقًا ضد النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رغم عمله مع الشباب والأهلي سابقًا، استغل المدرب المخضرم لويس فيليب سكولاري زيارته إلى السعودية في مهمة عمل وتوجه في زيارة خاصة إلى مقر نادي النصر السعودي، حيث استقبله النجم كريستيانو رونالدو بحفاوة بالغة.

حسمت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة دوري المحترفين السعودي، والتي عُقدت اليوم الأحد، مستقبل مجلس الإدارة وخاصة نائب الرئيس سعد اللذيذ في ظل الانتقادات العنيفة الموجهة له من المسؤولين في أندية دوري روشن.

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