بعد شكوى الأهلي .. رئيس الرابطة يرد على أزمة غياب الدعم ومصير النصر "بدون رئيس"!

تعليق غريب على ملف احتراف سعود عبد الحميد..

وجه عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا حاسمًا على موضوع دعم برنامج الاستقطاب، في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا من قِبل النادي الأهلي، والتي تتعلق بغياب الدعم في صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

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الأزمة فجّرها الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، أعقاب الخسارة أمام القادسية بهدف دون مقابل، في الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث قال إنه لا يوجد عدل بين الأندية من لجنة الاستقطاب، وفريقه خسر جناحًا أجنبيًا دون أن يتم تعويضه، وهو الذي أكده الجزائري رياض محرز، جناح الفريق، بقوله إن الراقي لم يحصل على الدعم الكافي مثل باقي الأندية الكبيرة في السعودية، لضم صفقات جديدة.

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وقال العفالق، عبر تصريحات تليفزيونية، "أؤكد أن الجميع حصل على دعم برنامج الاستقطاب وفق آلية واضحة، ولم نسمع أي اعتراض من قِبل أعضاء الجمعية العمومية في هذا الأمر".

وكشف العفالق عن رأيه بشأن غياب ممثلي عدد من الأندية الكبرى، عن عمومية الأحد، وما إن كانت رسالة غير مباشرة بالاعتراض على أداء الرابطة، قائلًا "ليس كذلك، ولكننا أقمنا عمومية قبل عشرة أيام، وكان الجميع موجودًا، ودعينا لإقامة هذه الجمعية قبل فترة قصيرة، وقد يكون البعض لديه عذر بعدم الحضور، ولكن من حضر قدم دعمه وإشادته، سواءً في العمومية السابقة أو عبر محادثة معهم، ونلقى إشادة من الأندية كافة".

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من ناحية أخرى، رفض العفالق، التعليق على ملف نادي النصر، في ظل عدم وجود رئيس جديد للمؤسسة غير الربحية، منذ استقالة إبراهيم المهيدب قبل حوالي شهر، قائلًا إن هذا الأمر شأن خاص بهم، كما فضّل عدم الحديث حول ملف احتراف الظهير الدولي سعود عبد الحميد، إلى نادي روما الإيطالي، قائلًا إن مثل تلك الموضوعات "أشبعت طرحًا ونقاشًا".

وشهدت العمومية غير العادية، موافقة بالإجماع على إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، برئاسة عبد العزيز العفالق، واختيار سعد اللذيذ نائبًا له، فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ممثل الهلال التحق بالعمومية بعد مضي 15 دقيقة، فيما غاب ممثلو أندية النصر والاتحاد والخليج والشباب.

وأكد العفالق أنهم - حتى الآن - لم يحددوا قيمة الجائزة المالية التي ستقدم للبطل، فيما تم مناقشة نسبة توزيع الدعم، بحيث تكون نسبة الـ70% ثابتة، و20% وفق مركز كل نادٍ، و10% من الرابطة، بدلًا من نسب التوزيع السابقة، كما تم وضع اقتراح توزيع حقوق النقل التليفزيوني بنسبة ثابتة 70 بالمئة، و30 بالمئة متحركة عبر مراكز الأندية، ولكن ممثل الهلال اعترض على المقترح، كما طُلب من مقترح الفكرة، عرضها في الاجتماع المُقبل للتصويت عليها.