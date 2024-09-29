تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Nassr WehdaSocial gfx
تابع الدوري الإسباني عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالنصر v الريانالنصرالريانالوصل v الأهليالوصلالأهليبورنموث v ساوثامبتونبورنموثساوثامبتونفياريال v لاس بالماسفيارياللاس بالماس

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، والتي يخوض فيها النصر مواجهة قوية أمام الريان، بينما يلتقي الأهلي السعودي والوصل الإماراتي.

وفي الدوري الإنجليزي نتابع مباراة بورنموث وساوثهامبتون في الجولة السادسة، كما نتابع لقاء وحيد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي يواجه فيها فياريال فريق لاس بالماس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الإنجليزي ودوري أبطال آسيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 "30-09-2024"

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
السد - استقلال طهران19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC
SSC Extra 2 HD
الكأس 9		أحمد البلوشي
فهد عريشي
سمير المعيرفي
الوصل - الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2
SSC Extra 1 HD
الكأس 10		عصام الشوالي
فهد العتيبي
سمير اليعقوبي
برسبوليس - باختاكور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 3
SSC Extra 3 HD
الكأس 11		عامر الخوذيري
فهد الدريبي
منتصر الأزهري
النصر - الريان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFC 1
SSC 1 HD
SSC 5 HD
الكأس 9		علي سعيد الكعبي
فارس عوض
محمد حسين
خالد الحدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورنموث - ساوثامبتون22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - لاس بالماس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بارما - كالياري21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1-

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجبلن - الزلفي18:35 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 2مشعل الشمري
الحزم - العدالة18:35 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 3عبد المجيد الحربي
جدة - الصفا20:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1هاني الشهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان