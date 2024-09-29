ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين النصر والريان القطري.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل بالمباراة الاولى، أمام الشرطة وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الريان، لبدايه طريقه نحو التأهل.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 30 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"