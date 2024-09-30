ماجد عبد الله يستعيد ذكريات ارتداء قميص الهلال رغم اعتراض النصر .. وسامي الجابر: ما كنت لأحلم باللعب جواره!

كواليس مثيرة..

استعاد ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، ذكريات ارتدائه قميص الهلال، رغم اعتراض إدارة ناديه، متحدثًا عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى قلعة العالمي.

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وقال ماجد عبد الله، في حوار نقلته صحيفة "الرياضية"، أثناء مشاركته في ندوة "ليلة الرقم 9"، مع سامي الجابر، أسطورة الهلال، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، إنه حرص على المشاركة مع الهلال في مباراة اعتزال صالح النعيمة، مضيفًا إن إدارة النصر لم ترغب في ذهابه، ولكنه أصر على موقفه وقال لهم "رايح رايح".

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وتطرق عبد الله للحديث عن مشواره مع المنتخب السعودي، قائلًا إنه أول لاعب سعودي يدخل ملعب مباراة في بطولة كأس العالم، وكان خلال نسخة (الولايات المتحدة 1994)، وهو الأمر الذي علّق الجابر عليه، بقوله إنه ما كان ليحلم باللعب بجوار ماجد، وكذلك سعدون حمود ويوسف الثنيان ومحيسن الجمعان.

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وقال الجابر إنه يغبط ماجد عبد الله لأن الجمهور مازال يصفق له حتى الآن، مضيفًا أن ماجد يحفزك بأن تصبح الأفضل لأنه حقق كل شيء، وهو أول من صنع أول أهدافه مع المنتخب الوطني، في مباراة تونس، كما تحدث عن المقارنة المستمرة بينهما من قِبل الجمهور، قائلًا إن كل واحد يتمنى أن يصبح الأفضل، ولكن الواقع أنه لا يمكن سلب تاريخ ماجد أو سامي، والمقارنة لا تزعج، إلا إذا وصلت لحد التعصب.

وتطرق ماجد عبد الله، للحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا إنه يجذب المتابعين من الخارج إلى الدوري السعودي، فيما أبدى استياءه من قرار زيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين، ومشاركة 8 منهم في كل مباراة، قائلًا إنه يؤثر بالسلب على المنتخب السعودي، وإن اللاعب المحلي مجرد متفرج ولن يستفيد منهم.