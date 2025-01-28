أخبار الاتحاد اليوم | النصر و10 أندية يسعون خلف نجم الوسط، وبلان يُبرر استبعاد ميتاي من مواجهة ضمك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 يناير 2025.
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بسبب "ميزان المنافسة" .. إحالة رئيس الشباب ونائبه وحامد البلوي إلى التحقيق!
إجراءات عقابية متوقعة بحق الثلاثي
موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في الجولة الثامنة عشر عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
إدوارد ميندي يوجه رسالة لنكودو بعد هزيمة الاتحاد .. ونجم ضمك يرد: كف عن ذلك!
الكاميروني أسقط الاتحاد بإحرازه هدفي المباراة..
تطورات مفاجئة .. غضب من مسؤولي الاتحاد ومستقبل بلان في خطر!
الأجواء في الاتحاد تشتعل بعد مباراة ضمك..
بقيادة النصر .. 11 ناديًا من السعودية وأوروبا يتنافسون للتعاقد مع نجم الاتحاد
معركة شتوية شرسة؛ فمن سينتصر في النهاية؟!..
فيديو | "في خاطري كلام لا يرضي أنس ولا جان" .. تصرف لاعب الاتحاد مع نكودو يثير غضب الجمهور
لم يحترم غضب جمهور الاتحاد بعد الهزيمة أمام ضمك..
مستشهدًا بحديث أنمار الحائلي .. محمد المنجم غاضبًا: ميزان المنافسة كُسر والشباب يعاني!
غضب كبير في سوق الانتقالات الشتوي الحالي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
مخالفًا تصريحات لوران بلان .. موسى ديابي يتحدث عن إصابته ويوجه رسالة للجهاز الطبي للاتحاد
الفرنسي غاب عن الملاعب منذ نوفمبر 2024..
لوران بلان يلوم لاعبيه في المؤتمر بعد هزيمة ضمك ويوضح: سببان وراء استبعاد ميتاي
غياب ميتاي خارج عن إرادة بلان!
"القائد" الذي جنى على الاتحاد و"بدر" افتقد بالليلة الظلماء .. ضمك يؤصل عقدة العميد!
أبرز ملامح هزيمة الاتحاد أمام ضمك..
كريم بنزيما ضد ضمك | الأمر هنا مختلف يا رونالدو .. غضب مستحق على زميله في الاتحاد وعيب يعكر تألقه!
ليلة جماعية سيئة على كريم بنزيما، وموفقة على المستوى الفردي..