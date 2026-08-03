كأس مصر
نظرة عامة على كأس مصر
كأس مصر، المباريات والنتائج
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الخميس، 12 مارس
الاثنين، 16 مارس
الثلاثاء، 17 مارس
الخميس، 2 أبريل
السبت، 9 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Gotham FC
|18
|11
|4
|3
|23
|12
|11
|37
|2
|Washington Spirit
|18
|11
|3
|4
|26
|13
|13
|36
|3
|Utah Royals
|18
|10
|3
|5
|31
|19
|12
|33
|4
|San Diego Wave FC
|18
|10
|2
|6
|24
|19
|5
|32
|5
|Kansas City Current
|18
|9
|2
|7
|29
|25
|4
|29
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