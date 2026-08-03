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كأس مصر

نظرة عامة على كأس مصر

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كأس مصر، المباريات والنتائج

الجمعة، 20 فبراير
الاتصالات badge
الاتصالات
وي
0
إنبي badge
إنبي
إنبي
2
انتهت
الخميس، 12 مارس
سيراميكا كليوباترا badge
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا
0
الجيش badge
الجيش
الطلائع
0
انتهت
ضربة جزاء 5 - 6
الاثنين، 16 مارس
بتروجيت badge
بتروجيت
بتروجيت
0
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
2
انتهت
الثلاثاء، 17 مارس
الجيش badge
الجيش
الطلائع
1
زد badge
زد
زد
3
انتهت
الخميس، 2 أبريل
إنبي badge
إنبي
إنبي
0
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
4
انتهت
السبت، 9 مايو
بيراميدز badge
بيراميدز
بيراميدز
2
زد badge
زد
زد
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Gotham FC crestGotham FC18114323121137
ف
ف
ت
ف
ف
2Washington Spirit crestWashington Spirit18113426131336
خ
ف
ف
ف
خ
3Utah Royals crestUtah Royals18103531191233
ف
خ
ف
ف
خ
4San Diego Wave FC crestSan Diego Wave FC1810262419532
ف
خ
ت
خ
ف
5Kansas City Current crestKansas City Current189272925429
ت
ف
خ
ت
خ
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