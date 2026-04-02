جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، حيث تعود عجلة الدوريات الأوروبية بعد فترة من التوقف الدولي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر للدوري الإسباني والفرنسي، عبر تطبيق "TOD".

بينما يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 "03-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخلود - الخليج 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر الاتحاد - الحزم 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية سليمان الشريف النصر - النجمة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - إلتشي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - تولوز 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

كأس مصر - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إنبي - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sports 1 أيمن الكاشف

دوري يلو السعودي - الجولة 27