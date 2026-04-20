ضربة لكبرياء الأهلي والهلال: عندما جمع القدر بين الزمالك والنصر في نفس الألم والأمل.. و"ليفل الفيل" بدأ الآن!

الآن.. لنصل إلى النقطة الرياضية "المُتشابهة" بين الزمالك والنصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سواء على المستوى المحلي، أو قاريًا.
الزمالك والنصر دخلا الموسم الرياضي الحالي، وهما ينافسان على عدد من البطولات؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: كأس السوبر المصري "الزمالك" - كأس السوبر السعودي "النصر".
* ثانيًا: كأس مصر "الزمالك" - كأس خادم الحرمين الشريفين "النصر".
* ثالثًا: الدوري المصري "الزمالك" - دوري روشن السعودي للمحترفين "النصر".
* رابعًا: كأس الكونفدرالية الإفريقية "الزمالك" - دوري أبطال آسيا (2) "النصر".
أي أن الناديين دخلا الموسم الحالي، وهما يُنافسان على الثلاثية المحلية؛ إلى جانب البطولة القارية "الثانية"، وليس المسابقة "الرئيسية" - دوري الأبطال -.
والمثير للاهتمام أن الزمالك والنصر، حققا نفس النتائج تقريبًا في 2025-2026، بجميع هذه المسابقات سالفة الذكر؛ كالتالي:
* السوبر: الزمالك والنصر خسرا النهائي؛ بعد الفوز في المربع الذهبي.
* الكأس: الزمالك والنصر ودعا المسابقتين؛ وذلك بالخسارة في دور ثمن النهائي.
* الدوري: الزمالك والنصر يتصدران جدول الترتيب؛ حتى وقتنا هذا على الأقل.
* قاريًا: الزمالك وصل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري؛ بينما النصر صعد إلى المربع الذهبي ليتقابل مع الأهلي القطري.
والغريب أيضًا أنه لدى الزمالك والنصر، مباراتين حاسمتين مع المنافسين المُباشرين على لقب الدوري؛ حيث أن الفوز فيهما، يعني التتويج باللقب تقريبًا.
وسيضرب الزمالك موعدًا مع بيراميدز "الوصيف" ثم الأهلي القاهري "الثالث"؛ في الوقت الذي سيلعب فيه النصر مع أهلي جدة "الثالث"، وبعده الهلال "الثاني".