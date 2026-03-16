تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة كأس مصر عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 "17-03-2026"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سبورتنج لشبونة - بودو\جليمت20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 2أحمد عبده
 تشيلسي - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1أحمد البلوشي
مانشستر سيتي - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2حسن العيدروس
آرسنال - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3خليل البلوشي

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - بيراميدز21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1أيمن الكاشف

