جدول مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وذهاب نهائي الكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية".

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026 "10-05-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مايوركا - فياريال15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 3مصطفى العلوان
أتلتيك بيلباو - فالنسيا17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 3محمد السعدي
ريال أوفييدو - خيتافي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد نضال
برشلونة - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي

دوري جوّي السعودي للشباب - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإمارات   stc tv sports HD 

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرياض - الفتح 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الاتحاد - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نوتنجهام - نيوكاسل 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي
بيرنلي - أستون فيلا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 2خليل البلوشي
كريستال بالاس - إيفرتون 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 4عبدالله الغامدي
وست هام - آرسنال18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيرونا - كومو13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv
كريمونيسي - بيسا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
فيورنتينا - جنوى16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
بارما - روما19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
ميلان - أتالانتا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هامبورج - فرايبورج16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهدرياض الحمروني
كولن - هايدنهايم18:30 السعودية، 19:30 الإماراتMBC شاهدعبدالعزيز السبر
ماينتس - أونيون برلين20:30 السعودية، 21:30 الإماراتMBC شاهدعائد العصيمي
الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - بريست22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2عامر الخوذيري
موناكو - ليل22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3محمد بركات
لوهافر - مارسيليا22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4حسن العيدروس
تولوز - ليون22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5جواد بدة
رين - باريس22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6نوفل باشي
أوكسيير - نيس22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8أحمد عبده
أنجييه - ستراسبورج22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 9أحمد فؤاد
ميتز - لوريان22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Xtra 1أحمد سوكو

كأس مصر - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - زد20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ON SPORT 1محمد الشاذلي

الدوري المغربي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اتحاد طنجة - الدفاع الجديدي17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية أيوب أديب
اتحاد تواركة - المغرب الفاسي19:00 المغرب، 21:00 السعوديةالمغربية الرياضيةعبدالحق الشراط
النادي المكناسي - نهضة بركان19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية 5سفيان الرشيدي
حسنية أكادير - الجيش الملكي21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضيةهشام فرج

