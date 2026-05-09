جدول مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وذهاب نهائي الكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية".

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 10 مايو 2026 "10-05-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 35



المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مايوركا - فياريال 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 3 مصطفى العلوان أتلتيك بيلباو - فالنسيا 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد السعدي ريال أوفييدو - خيتافي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد نضال برشلونة - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي

دوري جوّي السعودي للشباب - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv sports HD

دوري روشن السعودي - الجولة 32



المباراة الموعد القنوات الناقلة الرياض - الفتح 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية الاتحاد - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 36



المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نوتنجهام - نيوكاسل 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي بيرنلي - أستون فيلا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 خليل البلوشي كريستال بالاس - إيفرتون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي وست هام - آرسنال 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

الدوري الألماني - الجولة 33



المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - فرايبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياض الحمروني كولن - هايدنهايم 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات MBC شاهد عبدالعزيز السبر ماينتس - أونيون برلين 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد عائد العصيمي MBC ACTION

الدوري الفرنسي - الجولة 33



المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - بريست 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري موناكو - ليل 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات لوهافر - مارسيليا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس تولوز - ليون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة رين - باريس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6 نوفل باشي أوكسيير - نيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8 أحمد عبده أنجييه - ستراسبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد فؤاد ميتز - لوريان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد سوكو

كأس مصر - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيراميدز - زد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ON SPORT 1 محمد الشاذلي

الدوري المغربي - الجولة 20

