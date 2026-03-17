جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة كأس مصر عبر منصات "كورة بلس".

كما يمكن متابعة كأس الملك السعودي عبر "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 "18-03-2026"

كأس الملك السعودي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخلود - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية الأهلي - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - نيوكاسل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 2 عصام الشوالي ليفربول - جلطة سراي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 علي محمد علي بايرن ميونخ - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 4 جواد بدة توتنهام - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 محمد بركات

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سبورتنج براجا - فرينكفاروش 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORT HD 3 أحمد عبده

كأس مصر - ربع النهائي