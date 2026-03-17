Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة كأس مصر عبر منصات "كورة بلس".

كما يمكن متابعة كأس الملك السعودي عبر "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 "18-03-2026"

كأس الملك السعودي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الخلود - الاتحاد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية
الأهلي - الهلال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانية

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برشلونة - نيوكاسل20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 2عصام الشوالي
ليفربول - جلطة سراي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1علي محمد علي
بايرن ميونخ - أتالانتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 4جواد بدة
توتنهام - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3محمد بركات

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سبورتنج براجا - فرينكفاروش18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN SPORT HD 3أحمد عبده

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - زد21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1بلال علام

