أخبار الهلال اليوم | نونيز يتعافى من الإصابة .. ورئيس الزعيم يسخر من مقترحات الخلود!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يستعيد خدمات نونيز

    عاد الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

    وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تجاوز الكدمة التي تعرض لها خلال أحد التدريبات، فيما يسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي إلى تجهيزه بدنيًا وفنيًا تمهيدًا لعودته إلى المباريات الرسمية مع استئناف دوري روشن السعودي نهاية الأسبوع المقبل.

    وكان نونيز قد غاب عن الملاعب منذ 30 أكتوبر الماضي بعد شعوره بآلام في الركبة، الأمر الذي حرمه من مرافقة الفريق في رحلة الدوحة لمواجهة الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما غاب عن لقائي الشباب والنجمة في الدوري لنفس السبب.

    وفي المقابل، يواصل الثنائي متعب الحربي وحسان تمبكتي برنامجَيهما العلاجي في عيادة النادي، حيث يعاني الأول من إصابة في عضلة الفخذ، فيما يشكو الثاني من إصابة في القدم، تحت إشراف مباشر من الجهاز الطبي للفريق.

    ويفتقد الهلال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، المتزامنة مع أيام «فيفا»، إلى 13 لاعبًا بين استدعاءات دولية وإصابات، إذ التحق كل من محمد اليامي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان بصفوف المنتخب السعودي الأول، بينما انضم عبد الكريم دارسي، أحمد أبو راسين، وعبد الله رديف إلى المنتخب الأولمبي، في حين يمثل الأجانب المنتخبات التالية:

    ياسين بونو (المغرب)، ثيو هيرنانديز (فرنسا)، روبن نيفيش وجواو كانسيلو (البرتغال)، وخاليدو كوليبالي (السنغال)، إضافة إلى المصابين الحربي وتمبكتي.

    ويعتزم إنزاجي استغلال فترة التوقف بتنظيم برنامج تدريبي خاص يتضمن جوانب فنية وتكتيكية، مع إشراك عدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض الغيابات، على أن يختتم الفريق المرحلة الحالية بمناورة داخلية أمام فريق تحت 21 عامًا، قبل مواجهة الفتح في الرياض يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري.

    تحدث النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن عديد الملفات المهمة، وعلى رأسها مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على هامش تواجده مع منتخب بلاده.

    منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ولعنة الإصابات لا تترك نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ سواء كانوا الأجانب، أو المحليين.

  • الهلال يبدأ التصعيد في أزمة التحكيم

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

