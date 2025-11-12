Getty Image/ Goal AR
القادسية يطلب "إعادة نهائي السوبر السعودي".. والهلال يبدأ التصعيد!
- Getty Image/ Goal AR
تفاصيل أزمة السوبر السعودي
بدأت الأزمة حين انسحب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، التي أقيمت في هونج كونج. كان الهلال يشارك بصفته "وصيف دوري روشن"، وكان مقرراً أن يواجه القادسية ("وصيف الكأس") في نصف النهائي يوم 20 أغسطس. ورغم مطالبة القادسية بالتأهل المباشر للنهائي، رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك (لأسباب تعاقدية تتعلق بضرورة إقامة 3 مباريات)، وقرر دعوة الأهلي ("خامس الدوري") كبديل للهلال.
ونتيجة لهذا القرار، أُجبر القادسية على مواجهة الأهلي (البديل) وخسر المباراة. وواصل الأهلي مسيرته ليواجه النصر (الذي أقصى الاتحاد "بطل الدوري والكأس" في نصف النهائي الآخر) في المباراة النهائية، ونجح الأهلي في الفوز باللقب. هذا التتويج هو الآن محل نزاع قانوني، حيث يطالب القادسية أمام مركز التحكيم بإلغاء النتيجة، وإعادة المباراة النهائية لتكون بينه وبين النصر.
- Getty Images Sport
الهلال يصعد قانونياً ويعترض على المحكمين
تشهد قضية انسحاب الهلال من السوبر السعودي تصعيداً قانونياً، حيث لجأ "الزعيم" إلى مركز التحكيم الرياضي للطعن على العقوبات التي أقرتها لجنة الاستئناف. وكانت اللجنة قد ألغت عقوبات الانضباط الأولية، لكنها اعتبرت الهلال "منسحبًا" وليس "معتذرًا"، مما أدى لخسارته 3-0 أمام القادسية وتغريمه 500 ألف ريال. ومع بدء إجراءات التحكيم،
كُشف عن هيئة المحكمين (محمد عبد الرؤوف عن الهلال، وأحمد أبو عمارة عن اتحاد القدم، وعبد الرحمن عبد الكريم كمرجح). إلا أن الهلال، وفقاً للمصادر، بادر فوراً بالاعتراض الرسمي على المحكم الذي اختاره اتحاد القدم (أبو عمارة)، مطالباً بتغييره. هذا الاعتراض الإجرائي يظهر نية الهلال في خوض معركة قانونية شاملة على كافة تفاصيل القرار وعقوباته، مؤكداً عدم رضاه عن مسار القضية منذ البداية.
لم تتوقف تحركات الهلال القانونية عند الاعتراض على المحكم، بل تقدمت إدارة "الزعيم" بطلب رسمي لإدخال النادي الأهلي كطرف أو شاهد في القضية.
يأتي هذا الطلب كون الأهلي هو "المستفيد المباشر" من قرار اتحاد القدم؛ فبعد انسحاب الهلال، قررت لجنة المسابقات دعوة الأهلي ليحل بديلاً في نصف النهائي، قبل أن يحقق الكأس.
يهدف الهلال من هذا الطلب إلى تسليط الضوء على آلية اتخاذ القرار من قبل اتحاد القدم، وكيف أن استبدال فريق منسحب بفريق آخر (الأهلي) بدلاً من تطبيق اللائحة (باعتبار القادسية فائزاً) هو جوهر الخلل القانوني. ويرى الهلال أن شهادة الأهلي ضرورية لكشف ملابسات القرار الذي أدى إلى تتويجه باللقب.
- Getty Image/ Goal AR
القادسية يقلب الطاولة: نطالب بإعادة النهائي أمام النصر
في تطور مفاجئ، دخل نادي القادسية على خط الأزمة بطلب رسمي لمركز التحكيم الرياضي يطلب فيه الدخول كطرف ثالث في القضية. لم يكتفِ القادسية بذلك، بل قدم مطالب تعتبر هي الأبرز، حيث يطالب النادي باعتباره المتأهل الشرعي للمباراة النهائية.
تستند حجة القادسية على قرار لجنة الاستئناف نفسها، التي أقرت انسحاب الهلال واعتبار القادسية فائزاً 3-0.
ويرى القادسية أن هذا القرار يعني أن مباراتهم ضد الأهلي (الذي حل كبديل) كانت باطلة، وأنهم (القادسية) كانوا الأحق بالوصول للنهائي لمواجهة النصر. بناءً على ذلك، يطالب القادسية بإلغاء النتيجة السابقة، وإعادة المباراة النهائية لتُلعب بين القادسية والنصر، مع تعويضهم بكافة المميزات المالية، وفق صحيفة "الجزيرة".
- Getty Images Sport
موقف اتحاد كرة القدم: العقد والمادة 28 هما المبرر
يعود أصل الأزمة إلى التبريرات التي ساقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، عندما رفض الاعتراض الأول لنادي القادسية. في ذلك الوقت، أوضح الاتحاد أن قراره بإحضار الأهلي كبديل للهلال يستند إلى سببين رئيسيين.
أولاً، العقد التجاري لاستضافة البطولة في هونج كونج كان يشترط إقامة 3 مباريات (نصف نهائي ومباراة نهائية)، وهو ما يستلزم مشاركة 4 فرق، ولو تم تأهيل القادسية مباشرة للنهائي لاختل هذا الشرط.
ثانياً، استند اتحاد القدم إلى المادة 28 من لائحة كأس السوبر، والتي (حسب تفسيرهم) تمنح لجنة المسابقات أحقية تفسير أحكام اللائحة واتخاذ القرارات المناسبة (مثل جلب بديل) بما لا يتعارض مع النظام الأساسي. هذا التفسير القانوني هو ما يطعن فيه الهلال والقادسية حاليًا.
إعلان