بعد طلب الناديين .. رابطة الدوري السعودي تقرر تغيير موعد مباراتي الهلال والاتحاد في الجولة التاسعة

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب نادي الاتحاد؛ بشأن تعديل توقيت مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرياض، والمقررة يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.

الصحيفة أوضحت أن الرابطة قررت انطلاق مباراة الاتحاد والرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -، في نفس اليوم 21 نوفمبر 2025؛ وذلك بدلًا من الساعة 4.45.

وشددت الصحيفة على أن تعديل موعد المباراة، بناء على طلب العميد الاتحادي؛ جاء بعد التنسيق مع إدارة نادي الرياض، بشكلٍ رسمي.