أحمد فرهود

جواو كانسيلو يرفض تأكيد حديث كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي .. ويفاجئ الهلال: أريد الانتقال إلى هذا الفريق!

ماذا قال جواو كانسيلو؟

تحدث النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن عديد الملفات المهمة، وعلى رأسها مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على هامش تواجده مع منتخب بلاده.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراتين حاسمتين ضد كل من جمهورية أيرلندا وأرمينيا، يومي 13 و16 نوفمبر 2025 - على التوالي -، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب البرتغالي "صدارة" المجموعة السادسة من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات؛ وبفارق 5 نقاط كاملة عن المجر "الوصيفة"، و6 نقاط عن جمهورية أيرلندا "الثالثة".

    جواو كانسيلو يرغب في الانضمام إلى هذا الفريق!

    وفي هذا السياق.. أعلن البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

    كانسيلو قال في تصريحات لوسائل الإعلام - نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية -، مساء اليوم الثلاثاء: "عقدي مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو 2027؛ لكن.. الحقيقة أنني أريد العودة إلى أوروبا مجددًا".

    وأعرب الظهير الأيمن البرتغالي عن اشتياقه للأجواء الأوروبية؛ سواء داخل المستطيل الأخضر خلال المباريات، أو خارجها.

    وتمنى كانسيلو أن تكون عودته إلى الملاعب الأوروبية، من بوابة العملاق البرتغالي بنفيكا؛ والذي مثّله في بداية مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    وأضاف جواو كانسيلو: "أحلم بالعودة إلى بنفيكا، ورغبتي في ذلك قوية جدًا.. هذا النادي هو الذي كوّني، بالإضافة إلى باريرينسي".

    جواو كانسيلو يرفض تأكيد تصريحات كريستيانو رونالدو.. ولكن!

    وعلى جانب آخر.. رفض البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، تأكيد تصريحات الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ بخصوص مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وتم توجيه سؤال إلى كانسيلو، بخصوص رأيه في تصريحات رونالدو؛ والذي قال فيها إن دوري روشن السعودي، أصبح من أفضل 5 مسابقات عالميًا.

    وأشاد الظهير الأيمن البرتغالي بالتطور الهائل في دوري روشن السعودي؛ ولكنه قال: "لا أعرف هل أصبح من ضمن أفضل 5 مسابقات عالميًا أم لا!".

    وأشار كانسيلو إلى أنه لعب في دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا؛ والتي تعد من ضمن الأفضل في العالم.

    واختتم تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. كل ما أستطيع أن أؤكده؛ هو أن الدوري الإنجليزي لا يزال الأفضل عالميًا، بينما المسابقة السعودية تحسنت كثيرًا عن السابق".

    جدل كبير بسبب رفع اسم جواو كانسيلو من قائمة الهلال

    المثير في الأمر أن نادي الهلال قام برفع اسم النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، من "القائمة المحلية"، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    رفع اسم كانسيلو من قائمة الهلال "المحلية"، جاء بعد تعرضه للإصابة؛ حيث تم تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بدلًا منه.

    هذا القرار أغضب كانسيلو في البداية؛ حيث أخذ يظهر ذلك عبر بعض المنشورات، في صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

    إلا أن الهلال نجح في احتواء الأمر، مع إعطاء اللاعب الذي عاد من الإصابة بالفعل؛ وعدًا بتسجيله في "القائمة المحلية" مجددًا، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    جواو كانسيلو انضم إلى الهلال صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 43 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 13 آخرين.

    ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.

    ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.