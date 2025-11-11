جواو كانسيلو يرفض تأكيد حديث كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي .. ويفاجئ الهلال: أريد الانتقال إلى هذا الفريق!

تحدث النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن عديد الملفات المهمة، وعلى رأسها مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على هامش تواجده مع منتخب بلاده.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراتين حاسمتين ضد كل من جمهورية أيرلندا وأرمينيا، يومي 13 و16 نوفمبر 2025 - على التوالي -، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب البرتغالي "صدارة" المجموعة السادسة من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات؛ وبفارق 5 نقاط كاملة عن المجر "الوصيفة"، و6 نقاط عن جمهورية أيرلندا "الثالثة".