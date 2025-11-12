Neymar GOAL ONLYGoal AR
الوجه الآخر من صفقة نيمار الفاشلة .. "دجاجة تبيض ذهبًا" للهلال إلى الآن رغم الخسائر السعودية الكبيرة

بعض المكاسب المهمة التي حققها الهلال من صفقة نيمار جونيور "الفاشلة"..

"ما تراه ليس كما يبدو".. فهُناك بعض الأمور التي يتم الحكم فيها بشكلٍ سطحي؛ ولكننا عندما نتعمق أكثر، نجد مفاجآت كبرى.

من بين ذلك؛ صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

الهلال تعاقد مع نيمار وقتها، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، حسب كافة التقارير المحلية والعالمية.

وحصل الساحر البرازيلي على راتب أكثر من 100 مليون يورو، خلال عام ونصف مع الزعيم الهلالي، دون أن يقدّم أي شيء داخل المستطيل الأخضر؛ ليرحل بعدها إلى النادي البرازيلي العملاق سانتوس، وتحديدًا في يناير 2025.

لذلك.. من الطبيعي أن نقول بإن انتقال نيمار إلى الهلال؛ كان واحدًا من أفشل الصفقات في تاريخ المملكة العربية السعودية، بل وعالم الساحرة المستديرة بشكلٍ عام.

لكن هُناك بعض الأشياء التي تجعلنا نقول أيضًا بإن نيمار دا سيلفا جونيور، "دجاجة تبيض ذهبًا" للهلال حتى الآن؛ رغم الخسائر السعودية الكبيرة.

    مسيرة كارثية لنيمار جونيور مع نادي الهلال

    في البداية.. علينا أن نتطرق للحديث عن مسيرة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ التي بدأت صيف عام 2023، وانتهت في يناير 2025.

    نيمار انضم إلى الهلال من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ وهو يُعاني من "مشاكل عضلية" أساسًا، منعته من المشاركة في المباريات الأولى من الموسم الرياضي السعودي 2023-2024.

    بعدها.. عاد نيمار للعب مع الهلال بشكلٍ طبيعي، خلال شهر سبتمبر 2023 وفي بدايات أكتوبر من نفس العام؛ حيث سجل هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 5 مباريات رسمية.

    إلا أن الكارثة حلت على الهلال ونيمار نفسه، عندما تعرض اللاعب للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف"، خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023؛ وتحديدًا في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    على أثر هذه الإصابة؛ غاب الساحر البرازيلي لمدة عام كامل عن الفريق الهلالي، قبل أن يعود في شهر أكتوبر 2024.

    ولم يكن نيمار مقيدًا وقتها سوى في قائمة الهلال الآسيوية؛ حيث خاض مباراتين في دوري الأبطال، على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: 13 دقيقة في الفوز (5-4) على نادي العين الإماراتي.

    * المباراة الثانية: 29 دقيقة في الفوز (3-0) على نادي الاستقلال الإيراني.

    والمثير في الأمر أن نيمار تعرض لإصابة جديدة، خلال مباراة الهلال والاستقلال؛ كانت على مستوى أوتار الركبة.

    هُنا.. قرر الهلال عدم إعادة تسجيل نيمار في قائمته المحلية، بل والاستغناء عنه نهائيًا في يناير 2025؛ بعد مسيرة امتدت لعامٍ ونصف فقط، لعب خلالها 7 مباريات رسمية مع تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 آخرين.

    كيف استفاد الهلال من نيمار جونيور رغم المسيرة الكارثية؟

    بمجرد إعلان نادي الهلال عن صفقة التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ تسابق عشاق هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير، لشراء قميص اللاعب من المتاجر الرسمية للزعيم.

    وبالفعل.. حقق الهلال مبالغ كبيرة من شراء قميص نيمار؛ حيث يكفي ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي"، وقتها.

    الصحيفة السعودية أشارت إلى أن الهلال حقق مكاسب تخطت الـ3 ملايين ريال سعودي؛ في أول 8 ساعات فقط من طرح قميص نيمار، في المتاجر الرسمية للنادي.

    أيضًا.. أعلنت بعض المصادر السعودية وقتها، أن قنوات برازيلية حرصت على شراء حقوق بث مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد انضمام نيمار إلى الزعيم الهلالي؛ مع حصول الأخير على نسبة كبيرة من المكاسب المالية.

    لكن يبدو أن مكاسب الهلال من نيمار، لم تقتصر على فترة تواجده داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم فقط؛ بل امتدت إلى ما بعد رحيله في يناير 2025.

    نعم.. مكاسب الهلال من رحيل الساحر البرازيلي في الانتقالات الشتوية الماضية؛ تجلت فيما تحدث عنه رئيس النادي الحالي الأمير نواف بن سعد، في حواره مع "بودكاست سقراط".

    ابن سعد أعلن أنه عندما استلم ميزانية الهلال، بعد توليه رئاسة النادي صيف العام الحالي؛ وجد أن الزعيم وفر 80 مليون ريال سعودي، من رحيل نيمار دا سيلفا جونيور.

    وكشف رئيس الهلال الحالي عن أن المبلغ الأكبر الذي تم توفيره من الـ80 مليون ريال؛ كان بسبب "العقوبات الانضباطية" التي وُقِعت على نيمار، وأدت إلى الخصم من راتبه.

    وفجّر الأمير نواف بن سعد مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أكد أن مبلغ الـ80 مليون ريال سيضاف إلى الميزانية المخصصة للهلال، من برنامج "الاستقطاب" السعودي.

    بمعنى.. "الاستقطاب" هو الذي كان يدفع راتب نيمار، وعندما قام النادي بتوفير المبلغ - سالف الذكر -؛ فإن البرنامج سيقوم بإضافته إلى الميزانية المخصصة للهلال، في سوق الانتقالات.

    وبالتالي.. نستطيع أن نقول بإن سلوكيات نيمار غير الجيدة، أفادت الهلال كثيرًا؛ حيث منحته حقًا قانونيًا للخصم من راتبه، سيضاف إلى ميزانية النادي للتعاقد مع نجوم آخرين.

    أفضلية توقيع الهلال مع نجوم عالميين في كل ميركاتو سعودي!

    هُناك نقطة أخرى يستفاد منها نادي الهلال، من صفقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الفاشلة"؛ يُمكن التعرف عليها بعد الشرح التالي:

    * أولًا: نيمار لم يكن خيار الهلال الأول صيف 2023؛ بل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    * ثانيًا: بعد فشل صفقة ميسي؛ أجبر برنامج "الاستقطاب" نادي الهلال على ضم نيمار، رغم تحفظات مسؤولي الزعيم وقتها.

    * ثالثًا: تحمل برنامج "الاستقطاب" مسؤولية فشل صفقة نيمار؛ وذلك لأن انضمام اللاعب إلى الهلال كان من اختياره.

    كل هذه الأمور كشف عنها الكثير من الإعلاميين المقربين من نادي الهلال، في أوقاتٍ سابقة؛ وعلى رأسهم عبدالرحمن الجماز.

    لذلك.. يُقال في كل ميركاتو سعودي، أن الهلال هو النادي الذي سيحصل على أولوية ضم نجم عالمي من "الفئة الأولى"، إذا نجح برنامج "الاستقطاب" في ذلك؛ كتعويض عن صفقة نيمار الفاشلة.

    أي أن "الاستقطاب" إذا نجح في التعاقد مع اسم مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور "ريال مدريد"، أو المصري محمد صلاح "ليفربول"؛ ستكون الأولوية إلى الهلال، وليس أي نادٍ سعودي آخر.

    كلمة أخيرة عن صفقة نيمار جونيور ونادي الهلال "الفاشلة"

    الخلاصة من كل ما سبق.. أنه لا خلاف أبدًا على الخسائر السعودية الكبيرة، من صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيف عام 2023؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دفع أكثر من 190 مليون يورو "824 مليون ريال سعودي" على صفقة نيمار؛ سواء شراء أو رواتب.

    * ثانيًا: صورة سيئة بفشل لاعب بحجم نيمار في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وعدم استمراره لسنواتٍ عديدة كما كان مخططًا له.

    * ثالثًا: خسارة لاعب "تسويقي" بحجم نيمار؛ كان سيزيد من عامل جذب الشركات والقنوات العالمية إلى دوري روشن السعودي.

    والهلال بعيد عن كل هذا الأمور؛ فهو لم يكن يدفع أي يورو من راتب اللاعب، رغم أنه خسر اسم "إعلاني وتسويقي" مثل نيمار بالطبع.

    إلا أنه في المقابل.. الهلال حصل على ميّزة منحه الأولوية في ضم أي نجم عالمي "فئة أولى"، إلى جانب إضافة مبلغ مالي يُقدر بـ80 مليون ريال سعودي على ميزانيته؛ مثلما كشف رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، وذكرناه في السطور الماضية.

    كذلك.. حصد الهلال ثمار صفقة نيمار، في أيامها الأولى قبل نكسات اللاعب؛ من خلال بيع القمصان وحقوق بث دوري روشن السعودي، وغيرها.

    أي أنه بالمجمل؛ كان الزعيم الهلالي الفائز الوحيد من صفقة نيمار "الفاشلة"، رغم كل الخسائر التي تعرضت لها السعودية.

