"قائمة الخلود مثل الهلال"! .. نواف بن سعد يسخر من مقترحات بن هاربورج ويثير الجدل بسبب سامي الجابر

وعلى جانب آخر.. أثار الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد رده على الهجوم الذي يتعرض له الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

واعتبر ابن سعد أن هُناك بعض النقاد، الذين كانوا يمتدحون إنزاجي؛ قبل أن يتولى هو - أي الأمير نواف - رئاسة نادي الهلال، ولكنهم أصبحوا يهاجمونه الآن.

وتفاعل الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني مع تصريحات ابن سعد؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من يقصد الأمير نواف، بالنقاد الذين كانوا يمتدحون المدرب قبل قدومه، وأصبحوا يهاجمونه بعد تواجده؟.. أنا شخصًا لا أعرف، من لديه علم يزودنا فضلًا!".

وربط الكثيرون في ردهم على القحطاني، بين تصريحات ابن سعد وأسطورة الهلال سامي الجابر؛ والذي يهاجم إنزاجي بقوة حاليًا، خلال ظهوره في الاستوديهات التحليلية والبرامج المختلفة.

والعلاقة بين الثنائي متوترة للغاية؛ حيث زعم الجابر أن هُناك أموال اختفت من خزينة الهلال، في أعقاب استلامه رئاسة النادي من الأمير نواف بن سعد عام 2018.

هذا الأمر دفع ابن سعد لرفع قضية ضد الجابر، بتهمة التشهير به واتهامه بالباطل؛ ليصدر حكم بتغريم أسطورة الهلال، وإلزامه بنشر اعتذار للأمير نواف.