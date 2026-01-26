أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | وفاة تفجع نجم الزعيم .. خطاب رسمي إلى نادي الاتحاد واستهداف مهاجم إيطالي
خطاب رسمي من الهلال إلى الاتحاد من أجل العبود
يسعى الهلال لتدعيم جبهته اليمنى بصفقة محلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لذا قد يستغل وضع عبدالرحمن العبود المضطرب في الاتحاد.
بحسب صحيفة "الميدان الرياضي" فإن الهلال أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي الجداوي، طالبًا التعاقد مع العبود بشكل رسمي.
وكانت التقارير الصحفية قد زعمت خلال الفترة الماضية أن العبود طلب الرحيل في ظل خلافات بينه وبين مدربه سيرجيو كونسيساو، وسط تمسك الإدارة ببقائه.
وفاة تفجع كاليدو كوليبالي
نعى الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، وفاة والد نجمه كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.
وبحسب الصحف السعودية فإن كوليبالي غادر الرياض بعد الفاجعة، متجهًا لفرنسا حيث يتواجد جثمان والده.
الهلال يعود لمفاوضات مويس كين
بعدما كانت التقارير تتحدث عن استهداف الهلال للمهاجم الإيطالي مويس كين في صيف 2025، زعم الصحفي ماتيو موريتو فتح الزعيم للملف ذاته من جديد.
موريتو أوضح أن مسؤولي النادي السعودي دخلوا في مفاوضات جادة مع مهاجم فيورنتينا لضمه بالميركاتو الشتوي الجاري في ظل عدم الرضا عن مستوى ماركوس ليوناردو وداروين نونيز.
أحداث مواجهة الرياض
عودة سالم لا تكفي: الرياض يؤكد "الهلال ليس بمن حضر" .. أخطاء إنزاجي أكبر من حسنات كارينيو!
في ليلة شتوية باردة، توقفت سلسلة انتصارات الهلال، فنجح الرياض في تحقيق ما عجز عنه الاتحاد والنصر والشباب، وانتزع نقطة من الزعيم، بالتعادل (1-1)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر في مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
عين على الحكم: هدف وطرد أفقد قوة الرياض .. "الشاهد على تاريخ الهلال" أنقذ سلسلة اللاهزيمة!
لم تمر مباراة الرياض والهلال، مرور الكرام، حتى كانت شاهدة على لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم خيسوس فالينزويلا، في ليلة توقف سلسلة انتصارات كتيبة سيموني إنزاجي.
وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم التحكيم الفنزويلي لإدارة ديربي الرياض والهلال، بقيادة حكم الساحة خيسوس فالينزويلا، ويعاونه ألبرتو بونتي وأنطوني جارسيا، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وخوان سوتو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه ماركوس سواريز.
الهلال تعثر مع مضيفه الرياض، بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في مباراة الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
بعد نواف العقيدي .. وليد الفراج ينقل هجومه إلى حارس الهلال: يتقاضى 400 ألف شهريًا!
أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حالة من الجدل، بسبب مناوشاته المستمرة مع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، إلا أنه - هذه المرة - يبدو أنه قرر نقل "دفة" الهجوم إلى الهلال، وتحديدًا في حارسه محمد الربيعي.
وعلى الرغم من عودة الحارس المغربي ياسين بونو، إلى الهلال، بعد فراغه من المشاركة في نهايات كأس أمم إفريقيا 2025، إلا أن الربيعي استمر في حراسة عرين الأزرق، بعد الإعلان عن معاناة بونو من كدمة في عضلة الفخذ الأمامية.
تشكيك في رئاسة نواف بن سعد .. وجيسوس يقارن النصر بالهلال
شكك في "قانونية" رئاسة نواف بن سعد .. الصرامي يثير مفاجأة حول شكوى الهلال ضد جورج جيسوس!
فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الباب أمام نقطتين جدليتين، حول نادي الهلال، فيما يتعلق بالشكوى المقرر تقديمها ضد المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، أو رئاسة الأمير نواف بن سعد.
ورط النصر بتصريحات جديدة .. جورج جيسوس يجدد "معايرة" العالمي بتاريخه ويستاء من مفاوضات التعاقدات مقارنة بالهلال
لا تزال التصريحات الجدلية الرنانة تصدر عن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، عاجزًا عن السيطرة على ما يغضبه داخل أروقة النادي أو سير المنافسة بشكل عام على دوري روشن السعودي 2025-2026.
حسم مصير صفقة أبوالشامات .. وضم نجم النصر
عودة ورطة أوسيمين: القادسية يحسم مفاوضات الهلال مع محمد أبو الشامات!
قرر نادي القادسية، وضع كلمة النهاية، حول "أنباء" مفاوضات الهلال مع ظهيره الأيمن، محمد أبو الشامات، من أجل إقناعه بالانتقال إلى قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الشتوي.
الهلال، وبطلب من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يواصل مساعيه من أجل دعم مركز "الظهير الأيمن"، خاصة بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو، مُعارًا إلى صفوف برشلونة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وفي ظل اعتماد إنزاجي على حمد اليامي، إلا أن الهلال بات بحاجة لتدعيم هذا المركز، ما دفعه للدخول في مفاوضات من أجل حسم صفقة محمد أبو الشامات من القادسية.
مفاجأة الشتاء: نجم النصر يوقع للهلال!
بينما كانت الجماهير تترقب خطوة انتقال هلالي إلى النصر، جاء السيناريو "معاكسًا"، في مفاجأة قد تقلب الموازين في فترة الميركاتو الشتوي.
في الوقت الذي كان فيه الحديث حول فرص انتقال عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، إلى صفوف النصر، جاءت تقارير صحفية، لتكشف عن مفاجأة هلالية، بانتزاع توقيع أحد نجوم الأصفر.
تحذير للحمدان .. وتعرف على صفقة الهلال المحتملة "بافليديس"
احذر من القتل البطيء: مؤشرات النصر غير جيدة .. حان وقت التمرد يا عبد الله الحمدان "إما أن تكون صلاح أو هازارد"!
ماذا لو انتقل إلى النصر؟ هل سيخدم فكر جورج جيسوس؟ هذا كانت التساؤلات تدور حول عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحتمالات انتقاله إلى الجار، في الفترة الشتوية.
ولكن، ماذا عن الحمدان نفسه؟ ذلك المهاجم الذي منذ أن انتقل إلى صفوف الهلال، في شتاء 2021، وهو بمثابة "لغز كبير"، موهبة الشباب، الذي تعاقب عليه عدد كبير من المهاجمين والمدربين، وهو لا يزال أسيرًا لمقاعد البدلاء.
في عالم الاحتراف، لم يعد غريبًا أن نشاهد لاعبًا ينتقل من نادٍ إلى غريمه التاريخي، ولكن، ماذا لو وجد الحمدان نفسه على الدكة من جديد؟
كرة الهاتريك التي أفسدها برشلونة: بافليديس "قطعة بنزيما" في رقعة إنزاجي .. والأزمة في الـ100 مليون!
"ليس لديّ مشكلة هجومية عامة، ولكن علينا أن نتحسن في استغلال الفرص"، بتلك الكلمات، علّق الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الانتقادات الموجّهة للثنائي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، بسبب قلة المردود التهديفي، في ليلة توقف سلسلة انتصارات الزعيم، بعد تعادله مع الرياض.
وبينما كانت جماهير الهلال، تطالب الأمير الوليد بن طلال، العضو البلاتيني الداعم، بمنحه هدية جديدة، بالتعاقد مع مهاجم جديد، في الفترة الشتوية، عبر وسم "المهاجم مطلب يالوليد"، في ظل تكفله بتدعيم الأزرق بالعديد من الصفقات، على غرار الإسباني بابلو ماري، وسلطان مندش، ومراد هوساوي وريان الدوسري، أفادت تقارير بأن هناك اسمًا جديدًا لاح على طاولة الزعيم، كحل يلبي طموحات الجمهور، وهو "فانجيليس بافليديس"، هدّاف بنفيكا.
وأفاد الإعلامي ساشا تافوليري، بأن إدارة الهلال تواصلت مع ممثلي فانجيليس بافليديس، من أجل التعرف على الشروط الشخصية ومدى تقبل اللاعب لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أن صاحب الـ27 عامًا، لا يعارض الفكرة، إلا أن الخلاف يكمن في التباين بين العرض والطلب، دون أن يتم فتح ملف التفاوض مع بنفيكا.
يزيد المطيري رئيسًا للهلال؟
أهلًا بالفوضى الإعلامية مع "الرئيس الإنفلونسر" .. عندما تنتقل السخرية من النصر إلى "وعد مبابي" لقعيد الهلال!
قبل أسابيع قليلة ملأت جماهير الأندية المنافسة للنصر، وعلى رأسهم بالطبع الهلاليين، موقع التواصل الاجتماعي "ساخرة" من ظهور غازي الذيابي في المشهد النصراوي، سواء للحديث عن أحلامه لاعتلاء كرسي رئاسة العالمي أو محاولًا دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.
السخرية نابعة من كونه "أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي" أو "إنفلونسر"، أي أنه ليس رجل أعمال أو عضو ذهبي صاحب تاريخ كبير في النصر وما شابه من اعتبارات في نظر الجماهير.
وما زاد من السخرية وجود أسطورة بحجم ماجد عبدالله بجانب غازي الذيابي لحظة إعلان تخصيص مكافآت مالية للاعبي العالمي حال الفوز أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري روشن (الديربي الذي خسره النصر 1-3 في منتصف يناير الجاري).
وبعدما انهال الهلاليون بالسخرية على "الجار"، الآن يعيشون الأمر ذاته مع يزيد المطيري؛ الشهير بـ"قعيد المجد".