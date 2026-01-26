Goal.com
مباشر
Mohamed Al-Yami HilalGetty
محمود خالد

بعد نواف العقيدي .. وليد الفراج ينقل هجومه إلى حارس الهلال: يتقاضى 400 ألف شهريًا!

الربيعي في مرمى انتقادات الفراج..

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حالة من الجدل، بسبب مناوشاته المستمرة مع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، إلا أنه - هذه المرة - يبدو أنه قرر نقل "دفة" الهجوم إلى الهلال، وتحديدًا في حارسه محمد الربيعي.

وعلى الرغم من عودة الحارس المغربي ياسين بونو، إلى الهلال، بعد فراغه من المشاركة في نهايات كأس أمم إفريقيا 2025، إلا أن الربيعي استمر في حراسة عرين الأزرق، بعد الإعلان عن معاناة بونو من كدمة في عضلة الفخذ الأمامية.

  • الفراج ينتقد أخطاء الربيعي

    وسلّط الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، الضوء على أخطاء حارس الهلال، محمد الربيعي، في مباراة الديربي أمام الرياض، والتي لم تتوقف عند تعامله مع كرة إبراهيم بايش، التي سجل بها هدف التعادل، بل في تصدياته بشكل عام، التي تتضمن الإمساك بالكرة على مرتين، أو إبعاد كرة سهلة بدلًا من الإمساك بها.

    الفراج طرح مجالًا للنقاش، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول مستويات محمد الربيعي مع الهلال، وما إذا كان الحارس صاحب الـ28 عامًا، يستحق الراتب الذي يتقاضاه في قلعة الزعيم.

    وبتأكيد من الناقد عبد العزيز الزلال، حول تقاضي الربيعي ما يقدّر بمبلغ 400 ألف شهريًا، أطلق الفراج ردًا ساخرًا، بأن سقف رواتب اللاعبين "انفجر"، مبينًا أن هذه المبالغ العالية ساهمت في قتل الشغف لدى المواهب السعودية.

    • إعلان

  • أزمة المواهب

    وبدوره، تحدث الإعلامي ناصر الهويدي، عن "أزمة الرواتب العالية"، التي من شأنها أن تقتل الطموح والرغبة في التطوير لدى اللاعبين، لتعد من انتكاسات الكرة السعودية.

    واستند الهويدي لما ذكره وكيل اللاعبين غرم العمري، بشأن لاعب عمره 18 عامًا، ويتقاضى 375 ألف ريال في الشهر، وآخر في النصر لم يتجاوز العشرين عامًا، ويستلم 700 ألف شهريًا.

    وعلّق الفراج بشكل ساخر أيضًا، قائلًا إن مثل هؤلاء اللاعبين إن كانوا من المحافظات، فبإمكانه شراء "نصف المحافظة"، أو بناء قصر، فيما طالب الفراج بأن يأتي المردود في الملعب على هذه الرواتب الضخمة.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من العقيدي إلى الربيعي!

    وكان وليد الفراج قد تلقى انتقادات من الجماهير، التي طالبته بالتحدث عن أخطاء الحارس محمد الربيعي، أسوة بما يفعله مع نواف العقيدي، حارس النصر، فيما علّق مسبقًا على هذا الأمر، عبر "نقطة نظام"، بقوله "أحب أرد على المشجع النصراوي، الذي تحدث عن خطأ العقيدي، وأقول له الخطأ وارد من أي لاعب كرة قدم، والأهم هو أن يتعلم من أخطائه وألا يكرره مرة أخرى".

    ورغم ذلك، إلا أن الفراج قد شنّ انتقادات لاذعة تجاه نواف العقيدي، والذي ارتكب خطأ مؤثرًا في مباراة القادسية، وتسبب اندفاعه في تلقي بطاقة حمراء أمام الهلال.

    ما صنعه العقيدي في ديربي الهلال، كان كفيلًا لتلقي رسالة شديدة اللهجة من قِبل وليد الفراج، الذي قال "عليك أن تعلم إن إمكانياتك ليست عالية، اعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كانت لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية، أنت ظهرت لأن المملكة بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب، أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليست عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".

    وكانت انتقادات الفراج، قد دفعت نواف العقيدي لمقاطعة برنامج "أكشن مع وليد"، والتي وضحت جلية عقب مباراة إندونيسيا، في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث قال لمراسل البرنامج الذي أراد إجراء حوار معه "أصرح للجميع إلا أنت".

  • Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تسبب في غضب جيسوس

    وعانى محمد الربيعي، من البقاء طويلًا على مقاعد البدلاء، في ظل اعتماد الهلال على حارسه المغربي ياسين بونو، منذ التعاقد معه في صيف 2023.

    الربيعي نال فرصة المشاركة مع الهلال، إبان فترة ولاية جورج جيسوس، حيث كان بونو يشكو من إصابة، إلا أن المدرب البرتغالي صنع حالة جدلية، تداولها النشطاء عبر مقطع فيديو، في مباراة سابقة أمام التعاون، بعدما انفجر غضبًا لمساعده مدرب حراس المرمى، بداعي "تردد" الربيعي ومستواه في اللقاء.

    وحصل الربيعي على فرصة كبيرة للمشاركة في مباريات الهلال، مع مدربه الحالي سيموني إنزاجي، بعد توجه ياسين بونو، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث قاد منتخب المغرب لوصافة البطولة، فيما تولى الربيعي حراسة الزعيم في ثماني مباريات متتالية بدوري روشن، وواحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وتمكن الربيعي من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، من أصل "9"، خلال الموسم الحالي، إلا أنه استقبل سبعة أهداف.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
التعاون crest
التعاون
التعاون
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الهلال crest
الهلال
الهلال
0