بعد نواف العقيدي .. وليد الفراج ينقل هجومه إلى حارس الهلال: يتقاضى 400 ألف شهريًا!

وكان وليد الفراج قد تلقى انتقادات من الجماهير، التي طالبته بالتحدث عن أخطاء الحارس محمد الربيعي، أسوة بما يفعله مع نواف العقيدي، حارس النصر، فيما علّق مسبقًا على هذا الأمر، عبر "نقطة نظام"، بقوله "أحب أرد على المشجع النصراوي، الذي تحدث عن خطأ العقيدي، وأقول له الخطأ وارد من أي لاعب كرة قدم، والأهم هو أن يتعلم من أخطائه وألا يكرره مرة أخرى".

ورغم ذلك، إلا أن الفراج قد شنّ انتقادات لاذعة تجاه نواف العقيدي، والذي ارتكب خطأ مؤثرًا في مباراة القادسية، وتسبب اندفاعه في تلقي بطاقة حمراء أمام الهلال.

ما صنعه العقيدي في ديربي الهلال، كان كفيلًا لتلقي رسالة شديدة اللهجة من قِبل وليد الفراج، الذي قال "عليك أن تعلم إن إمكانياتك ليست عالية، اعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كانت لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية، أنت ظهرت لأن المملكة بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب، أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليست عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".

وكانت انتقادات الفراج، قد دفعت نواف العقيدي لمقاطعة برنامج "أكشن مع وليد"، والتي وضحت جلية عقب مباراة إندونيسيا، في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث قال لمراسل البرنامج الذي أراد إجراء حوار معه "أصرح للجميع إلا أنت".