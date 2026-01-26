أهلًا بالفوضى الإعلامية مع "الرئيس الإنفلونسر" .. عندما تنتقل السخرية من النصر إلى "وعد مبابي" لقعيد الهلال!

قبل أسابيع قليلة ملأت جماهير الأندية المنافسة للنصر، وعلى رأسهم بالطبع الهلاليين، موقع التواصل الاجتماعي "ساخرة" من ظهور غازي الذيابي في المشهد النصراوي، سواء للحديث عن أحلامه لاعتلاء كرسي رئاسة العالمي أو محاولًا دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.

السخرية نابعة من كونه "أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي" أو "إنفلونسر"، أي أنه ليس رجل أعمال أو عضو ذهبي صاحب تاريخ كبير في النصر وما شابه من اعتبارات في نظر الجماهير.

وما زاد من السخرية وجود أسطورة بحجم ماجد عبدالله بجانب غازي الذيابي لحظة إعلان تخصيص مكافآت مالية للاعبي العالمي حال الفوز أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري روشن (الديربي الذي خسره النصر 1-3 في منتصف يناير الجاري).

وبعدما انهال الهلاليون بالسخرية على "الجار"، الآن يعيشون الأمر ذاته مع يزيد المطيري؛ الشهير بـ"قعيد المجد"..