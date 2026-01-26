Goal.com
أهلًا بالفوضى الإعلامية مع "الرئيس الإنفلونسر" .. عندما تنتقل السخرية من النصر إلى "وعد مبابي" لقعيد الهلال!

مستقبل رئاسة النصر والهلال أمام وعود "الإنفلونسرز"!

قبل أسابيع قليلة ملأت جماهير الأندية المنافسة للنصر، وعلى رأسهم بالطبع الهلاليين، موقع التواصل الاجتماعي "ساخرة" من ظهور غازي الذيابي في المشهد النصراوي، سواء للحديث عن أحلامه لاعتلاء كرسي رئاسة العالمي أو محاولًا دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026.

السخرية نابعة من كونه "أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي" أو "إنفلونسر"، أي أنه ليس رجل أعمال أو عضو ذهبي صاحب تاريخ كبير في النصر وما شابه من اعتبارات في نظر الجماهير.

وما زاد من السخرية وجود أسطورة بحجم ماجد عبدالله بجانب غازي الذيابي لحظة إعلان تخصيص مكافآت مالية للاعبي العالمي حال الفوز أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري روشن (الديربي الذي خسره النصر 1-3 في منتصف يناير الجاري).

وبعدما انهال الهلاليون بالسخرية على "الجار"، الآن يعيشون الأمر ذاته مع يزيد المطيري؛ الشهير بـ"قعيد المجد"..

  • يزيد المطيري .. وخطة "رئاسة" الهلال

    "بإذن الله سأصير رئيسًا للهلال" .. تصريح أطلقه يزيد المطيري عبر بودكاست "مع متعب"، فاجأ الوسط الرياضي السعودي والزعماء بشكل خاص بالطبع.

    حديث "قعيد المجد" لم يتوقف عند مجرد الكشف عن خطة مستقبلية لرئاسة القلعة الزرقاء، بل وعد الجماهير بتسخير ثورته من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد!

    في هذا الشأن، قال المطيري تحديدًا:"مبابي لاعب فنان، أنا أحبه، والهلال ناقصه مهاجم سريع، فإذا صرت رئيسًا للهلال وبشعبيتي، وإن كان الهلال ليس في حاجة لشعبية أحد، إلا أنني إن شاء الله سأكافح وأضع كل قدرتي لنادي الهلال، لكن لا يزال الوقت باكرًا على ترشحي للرئاسة، سأكمل دراستي أولًا وسأتعلم الإنجليزية كي أتمكن من الحديث معه دون مترجم".

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    "حُجة" جمهور الهلال في الهجوم

    صحيح أن النصراويين ردوا السخرية للهلال بعد تصريحات قعيد المجد تلك، لكن الهجوم الأكبر على "المرشح المحتمل لرئاسة الزعيم" كانت من قبل جماهير ناديه بالأساس.

    غالبية جماهير الهلال لم تتقبل نهائيًا انتقال المطيري من "بثوث تيك توك" إلى مقعد الرئيس، لكن ربما حجتهم قوية..

    إن كان غازي الذيابي قد حاول إغراء النصراويين بالمكافآت والعضوية البلاتينية وما شابه من دعم مالي، في ظل تخلي رموز النادي عنه، فالوضع مختلف في الهلال.

    القلعة الزرقاء في الوقت الحالي ليست في حاجة حتى لأي عضو شرفي أو ذهبي في ظل وجود الأمير الوليد بن طلال، الذي يلبي كافة رغبات الجماهير، بل ويتجهز لشراء النادي بالكامل خلال الفترة المقبلة.

    دعم الوليد بن طلال يدفع الهلاليين للاستغناء بالكامل عن أي عضو شرفي آخر، فهو الرجل الذي حسم عديد الصفقات للزعيم في السنوات الأخيرة، حتى في وجود صندوق الاستثمارات وسيطرته على 75% من ملكية النادي.

  • غازي الذيابي × قعيد المجد

    بعيدًا عن تفاعل الجماهير مع تصريحات ثنائي "الإنفلونسر" بشأن رئاسة النصر والهلال، دعنا نتحدث عن القاعدة التي يتسلح بها الذيابي والمطيري..

    غازي الذيابي الذي يعتبر شاعر وكاتب محتوى والمؤثر الاجتماعي، بجانب اهتمامه بالاستثمار في الإبل تحديدًا - بحسب ما يشتهر في منصات التواصل الاجتماعي – يحظى بمتابعة أكثر من ثمانية ملايين متابع عبر حساباته كافة المنصات، يتسلح بهم في مشواره.

    @gzy

    #غازي_الذيابي #السعودية #نادي_النصر_السعودي #مخيم #رونالدو

    ♬ الصوت الأصلي - غازي الذيابي

    أما يزيد المطيري "قعيد المجد"، فقد اشتهر بالترفيه والفيديوهات الكوميدية في البداية ثم اقتحم عالم الاستثمار في الإبل، ولديه أكثر من خمسة ملايين متابع "تقريبًا" عبر مختلف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

    ويتسلح قعيد في عالم الشهرة بالأساس بظهوره في "بثوث" عبر تطبيق "تيك توك"، يحصد من ورائه الملايين.

    @y_3055a

    يا قربك ي ديسمبر 🔥🤝 #قعيد

    ♬ -

  • دعنا نتخيل..

    السؤال الآن .. كيف سيكون حال رئاسة النصر حال اعتلاء غازي الذيابي للكرسي؟، وكيف الوضع في الهلال مع يزيد المطيري "رئيسًا"؟

    قياسًا على شخصية غازي الذيابي فربما وقتها يحل الهدوء بالنصر، فهو ليس ذاك الرجل صاحب التصريحات الرنانة أو الدخول في معارك متشعبة كما عاهده الجمهور منذ ظهوره الأول على منصات التواصل الاجتماعي.

    صحيح أنه سيحدث طفرة ما في حسابات النادي الرسمية وأمور التسويق وما شابه، لكن متوقع أن حالة الفريق الأول لكرة القدم لن تتأثر بتشتيت "اعتلاء إنفلونسر لكرسي الرئاسة".

    أما يزيد المطيري في الهلال؟ .. وقتها ستنقلب الأية تمامًا في القلعة الزرقاء..

    الهدوء المسيطر على الزعيم في السنوات الأخيرة وعلى مر تاريخه بشكل عام، على الجمهور نسيانه مع "قعيد المجد"!

    معارك إعلامية، تصريحات صاخبة ورنانة بعيدًا عن مدى واقعيتها، الظهور المثير في أي مباراة .. ناهيك عن الظهور عبر "بثوث تيك توك" للرد على الجماهير والتفاعل معهم، فهذه البثوث أشبه بالهواء في حياة المطيري.

    بالمختصر .. أهلًا بـ"الفوضى" الإعلامية في الهلال!

  • هل يحدث؟

    ختامًا .. لا قلق على الهلال في السنوات المقبلة، إذا ما نجحت خطوات الأمير الوليد بن طلال في الحصول على ملكيته بشكل كامل، فوقتها الباب سيكون مغلقًا أمام يزيد المطيري.

    أما النصر فواقعه يقول إن اعتلاء غازي الذيابي لكرسي رئاسته وارد، خاصةً إذا ما حصل على دعم الأسطورة ماجد عبدالله، كما حدث قبل أسابيع!

