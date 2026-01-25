Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم: هدف وطرد أفقد قوة الرياض .. "الشاهد على تاريخ الهلال" أنقذ سلسلة اللاهزيمة!

تعثر أمام الرياض ولكنه لم يخسر..

لم تمر مباراة الرياض والهلال، مرور الكرام، حتى كانت شاهدة على لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم خيسوس فالينزويلا، في ليلة توقف سلسلة انتصارات كتيبة سيموني إنزاجي.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم التحكيم الفنزويلي لإدارة ديربي الرياض والهلال، بقيادة حكم الساحة خيسوس فالينزويلا، ويعاونه ألبرتو بونتي وأنطوني جارسيا، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وخوان سوتو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه ماركوس سواريز.

الهلال تعثر مع مضيفه الرياض، بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في مباراة الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ورغم حفاظ الهلال على مسيرته اللاهزيمة، إلا أن سلسلته توقفت عند 13 فوزًا متتاليًا في دوري روشن، أمام الرياض الذي واصل بـ"طرد" وإصابتين، فيما حافظ الزعيم على صدارة المسابقة، برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الرياض، بالمركز السادس عشر بـ11 نقطة.

  • هدف الهلال .. وماذا قال فالينزويلا؟

    وأثار فالينزويلا جدلًا كبيرًا بسبب لقطة هدف الهلال، الذي جاء عن طريق ماركوس ليوناردو، ولكن ليس بسبب التسلل، بل في وقوع خطأ في بداية الهجمة، التي آلت إلى الهدف.

    ورصد الناقل الرسمي، مدافع الهلال، حسان تمبكتي، وهو يتدخل بقوة على قدم لاعب الرياض، من أجل قطع الكرة، قبل أن تنطلق الهجمة التي بدأت عن طريق مالكوم بتمريرة عرضية إلى داروين نونيز والذي مرر الكرة إلى ليوناردو، لينهي الصيام التهديفي للمباراة.

    الحكم اعتبر تدخل تمبكتي بمثابة احتكاك طبيعي، لا يستدعي احتساب خطأ، فيما أثار القرار جدلًا واسعًا، وسلسلة من الاتهامات حول التقدم الهلالي الذي جاء بقرار خاطئ من الحكم.

  • خبير تحكيمي: الهدف خاطئ!

    من جانبه، أكد الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة الرياضية، أنه كان ينبغي على غرفة تقنية الفيديو، أن تستدعي الحكم فالينزويلا، لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، وإلغاء الهدف.

    وأكد ريشة أن هدف الهلال غير صحيح، بسبب تدخل حسان تمبكتي، بتهور على أسامة البواردي، لاعب الرياض، في بداية بناء الهجمة.

  • هل طرد تمبكتي ظلمًا؟

    الجدل لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن الحكم فالينزويلا، قرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الرياض، مرزوق تمبكتي، للإنذار الثاني، بداعي إضاعة الوقت.

    هذا القرار تسبب أيضًا في حالة من الجدل بين لاعبي الرياض، فيما كاد تمبكتي "الصغير"، أن ينفعل على الحكم، قبل أن يتدخل شقيقه حسان، مدافع الهلال، من أجل إبعاده عن أرض الملعب.

    المثير في الأمر، أن مرزوق تمبكتي أثناء قيام شقيقه بدفعه للخارج، لإبعاده عن أي فرصة احتكاك مع الحكم، ظهر بالفعل وهو يعاني صعوبة في الحركة، ليثير الجدل، حول ما إذا كان تعمد إضاعة الوقت أم يعاني من إصابة بالفعل؟

  • Yassine Bounou Hilal Manchester CityGetty

    الشاهد على كتابة التاريخ

    ويملك الهلال ذكرى لا تنسى مع الحكم خيسوس فالينزويلا، والذي أدار مباراته التاريخية أمام مانشستر سيتي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث حقق الزعيم انتصارًا مذهلًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقطع تذكرة التأهل إلى دور الثمانية.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال - محليًا - لا يذوق طعم الانتصارات مع الحكم فالينزويلا، حيث سبق وأن خسر أمام الاتحاد بركلات الترجيح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2024-2025، وهو ذاته الذي كان شاهدًا على تعادل الأزرق مع الوحدة (1-1).

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الخسارة، في 17 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيفه الأهلي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

