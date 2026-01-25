عين على الحكم: هدف وطرد أفقد قوة الرياض .. "الشاهد على تاريخ الهلال" أنقذ سلسلة اللاهزيمة!

لم تمر مباراة الرياض والهلال، مرور الكرام، حتى كانت شاهدة على لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم خيسوس فالينزويلا، في ليلة توقف سلسلة انتصارات كتيبة سيموني إنزاجي.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم التحكيم الفنزويلي لإدارة ديربي الرياض والهلال، بقيادة حكم الساحة خيسوس فالينزويلا، ويعاونه ألبرتو بونتي وأنطوني جارسيا، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وخوان سوتو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه ماركوس سواريز.

الهلال تعثر مع مضيفه الرياض، بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في مباراة الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ورغم حفاظ الهلال على مسيرته اللاهزيمة، إلا أن سلسلته توقفت عند 13 فوزًا متتاليًا في دوري روشن، أمام الرياض الذي واصل بـ"طرد" وإصابتين، فيما حافظ الزعيم على صدارة المسابقة، برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الرياض، بالمركز السادس عشر بـ11 نقطة.