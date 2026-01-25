ورط النصر بتصريحات جديدة .. جورج جيسوس يجدد "معايرة" العالمي بتاريخه ويستاء من مفاوضات التعاقدات مقارنة بالهلال

عقد البرتغالي جورج جيسوس اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للحديث المعتاد مع الإعلام، قبل كل جولة من دوري روشن.

ومن المقرر أن يستضيف النصر غدًا الإثنين، التعاون على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

العالمي يدخل مواجهة سكري القصيم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي "الوصيف – خاض مباراة أكثر"، وسبع نقاط عن الهلال "المتصدر".

أما سكري القصيم فيحل بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعدما ابتعد بعض الشيء عن صراع الوصافة مؤخرًا بالهزيمة أمام الأهلي (1-2)، والتعادل أمام الحزم (2-2).