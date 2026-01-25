Salem Al Dawsari Ruben Neves Social gfx/ Goal Arabia
عودة سالم لا تكفي: الرياض يؤكد "الهلال ليس بمن حضر" .. أخطاء إنزاجي أكبر من حسنات كارينيو!

الرياض يوقف سلسلة انتصارات الهلال في دوري روشن..

في ليلة شتوية باردة، توقفت سلسلة انتصارات الهلال، فنجح الرياض في تحقيق ما عجز عنه الاتحاد والنصر والشباب، وانتزع نقطة من الزعيم، بالتعادل (1-1)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر في مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهلال تقدم بهدف عن طريق ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 26، ثم تعادل إبراهيم بايش، للرياض باستغلال ركلة ركنية، ليضع الكرة في شباك محمد الربيعي، بالدقيقة 58.

وواصل الرياض بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، بعد "طرد" مرزوق تمبكتي للإنذار الثاني، فيما تعرض أصحاب الأرض لإصابتين في صفوفه، وهما عمار الهرفي وأحمد السياحي.

ورغم التعادل، إلا أن الهلال حافظ على صدارته لترتيب دوري روشن، برصيد 45 نقطة، بفارق "5" نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الرياض في المركز السادس عشر، بـ11 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي..

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال بمن حضر .. ولكن غياب نيفيش!

    في ظل المطالبات، بأن يمتد إيقافه لأكثر من مباراة الرياض، بداعي التحايل على القانون، وتعمده الحصول على إنذار في مباراة الفيحاء، يأتي تأثير غياب العازف البرتغالي روبن نيفيش، محور وسط الهلال، في مباراة اليوم.

    رغم أن الهلال يكافح لإثبات بأنه "بمن حضر"، إلا أن الزعيم بات يفتقر إلى نجمه الذي يتمتع بدعم الخط الدفاعي، وضبط إيقاع وسط الملعب، والتمريرات الطويلة التي تساهم في سرعة التحولات الهجومية، وحلًا فعالًا للتسديد من خارج المنطقة، في ظل التكتلات الدفاعية.

    ورغم أن سيرجي سافيتش، واصل دوره "الفعال" في الانتشار حول الملعب، لتغطية غياب نيفيش، وصنع الزيادة العددية الهجومية، إلا أنه يمكن القول إن وجود البرتغالي كان حلًا مريحًا لزميله الصربي في إعطائه حرية أكبر للتقدم إلى الأمام.

    من هنا، على جماهير الهلال أن تدعو بألا يتم إيقاف نيفيش لأكثر من مباراة، خاصة وأن الهلال مُقبل على مواجهات من العيار الثقيل، بمواجهة القادسية والأهلي في دوري روشن.

    • إعلان
  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة هجومية .. ورقم ينذر القادسية والأهلي

    مباراة الرياض أثبتت بأن الهلال يعاني من غياب ذلك المهاجم الذي يعطي "اللمسة الأخيرة"، مثل بافيتمبي جوميس أو أليكساندر ميتروفيتش، حتى وجود داروين نونيز وماركوس ليوناردو، حيث صنع الأول وأحرز الثاني هدف التقدم، بالنظر إلى معدل الفرص المُهدرة.

    هذا الأمر كان يُعالج بوفرة لاعبي الهلال، القادرين على هز شباك الخصوم، سواءً في الهجوم أو الوسط، أو حتى الدفاع، الأمر الذي جعل الزعيم، الأكثر تنوعًا بين مسجلي أهدافه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث تم تسجيل 20 هدفًا على الأقل بواسطة 16 لاعبًا مختلفًا، وفق ما أظهرته شبكة "أوبتا".

    ورغم ذلك، إلا أن ما صنعه ماركوس ليوناردو، بالتسجيل في شباك الرياض، قد يثير تفاؤل الهلال، حيث أنها المرة الثانية التي يسجل فيها البرازيلي بأكثر من مباراة متتالية، في دوري روشن.

    المرة الأولى، سجل فيها ليوناردو 6 أهداف في 4 مباريات متتالية، ومنها هز شباك الاتحاد والشباب، فيما لم يتمكن من التسجيل بأكثر من مباراة متتابعة منذ ذلك الحين.

    وطبقًا لذلك الرقم، فإنه يجب إنذار القادسية والأهلي، من فتح شهية ماركوس ليوناردو من جديد، بعدما سجل في مباراتي الفيحاء والرياض، فهل يواصل سلسلته في محطتي الهلال القادمتين؟

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي ضحى بالجمالية فدفع الثمن!

    في مباراة باردة، في الأجواء والفرص الهجومية، وضع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، نفسه مرة أخرى، في مرمى الانتقادات، إذا ما جاء الحديث حول الاكتفاء بالفوز على حساب جمالية الأداء.

    على الرغم من سيطرة الهلال على مجريات اللعب، إلا أنها كانت سيطرة "سلبية"، لم تمنع الرياض من التدرج في بناء الهجمات، فضلًأ عن التكتل الدفاعي، الذي أجبر الزعيم على دفع ثمن اللعب على المرتدّات في كثير من الأحيان، والهجمات العشوائية التي كانت أمام المصدّ الدفاعي.

    هناك أيضًا نقطة تستحق أن تذكر، تتمثل في "قلة" تبديلات إنزاجي، والذي اكتفى بالدفع بسالم الدوسري وكايو سيزار ومحمد كنو، وكأن غضب المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، لم يكن كافيًا لمنح الفرصة للاعبين مثل مراد هوساوي أو سلطان مندش، أو تدعيم الهجوم بعبد الله الحمدان، ما يؤكد أن التعادل هو نتاج خطايا إنزاجي أكثر من حسنات كارينيو.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    صراع أبناء تمبكتي .. أحدهما تألق والآخر طرد بغرابة

    لعل أبرز لقطات مباراة الهلال والرياض، أنها جمعت بين الشقيقين حسان ومرزوق تمبكتي، والتي شهدت طردًا لأحدهما.

    وقدم حسان تمبكتي، مدافع الهلال، واحدة من أفضل مبارياته، سواءً باستخلاص الكرة "4" مرات وقطع تسديدة واسترداد الكرة "7" مرات، فضلًا عن كسبه 5 التحامات أرضية من أصل ستة، فضلًا عن تحركاته الهجومية لصنع الزيادة العددية.

    على النقيض، نرى الشقيق الأصغر مرزوق تمبكتي، مدافع الرياض، يقدم أداءً متوسطًا، عانى خلاله من التحركات الهلالية، فيما استخلص الكرة مرتين وحقق 3 اعتراضات، إلا أنه غادر ملعب المباراة بالبطاقة الصفراء، بداعي إضاعة الوقت، والطريف أن حسان هو من دفعه للخارج، لإبعاده عن المشاحنة مع الحكم.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة .. حسنة المباراة عودة سالم الدوسري!

    يمكن القول إن حسنة المباراة، تمثلت في 3 نقاط؛ "ُثقة" المدافع الجديد بابلو ماري، والذي انسجم سريعًا مع كتيبة إنزاجي، وتحركات المايسترو سيرجي سافيتش الذي كان مصدر خطورة الهلال، وعودة القائد سالم الدوسري التي كانت الحسنة الكبرى.

    عودة سالم جاءت في الوقت المناسب، قبل مواجهتي القادسية والأهلي، وهو الذي كاد أن يمنح الهلال النقاط الثلاث، بتسديدة ارتطمت في العارضة.

    ولكن، ما عاب أداء الهلال هو التسرع وأزمة "اللمسة الأخيرة"، التي جعلت الهلال يسدد 13 كرة، منها 4 فقط بين الخشبات الثلاث، والتي شهدت تألقًا لافتًا من الحارس بوريان، فيما سدد الرياض كرتين من أصل أربعة على المرمى.

