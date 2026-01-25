شكك في "قانونية" رئاسة نواف بن سعد .. الصرامي يثير مفاجأة حول شكوى الهلال ضد جورج جيسوس!

وكان نادي الهلال قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه عن شجب التصريحات الإعلامية غير المسؤولة، التي أدلى بها مدرب النصر جورج جيسوس، والتي تضمنت افتراءات غير مقبولة، فيما أبدت شركة "الزعيم"، ثقتها بالجهات الرياضية المختصّة لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء إلى المشروع الرياضي السعودي، وأن الشركة بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المعنية بالأمر.

وأثار جيسوس جدلًا واسعًا، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الشباب، بسبب تصريح منسوب إليه عقب تلقيه سؤالًا حول عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، كما فعل لاعبو الهلال في مباراة الديربي، معلقًا "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

وفي المؤتمر الصحفي عقب مباراة الديربي، قال جيسوس إنه لم يقلل من قيمة الهلال، ولم ينسَ السنوات الثلاث التي قضاها بين أرجاء الزعيم، فيما طالب بعدم إنساب كلام على لسانه لم يقله، مؤكدًا أنه ممتن لتجربته مع الهلال.