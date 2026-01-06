al-qadsiah-brendan-rodgers(C)Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | القدية تحسم جدل الاستحواذ على العالمي بالتعاون مع رونالدو، ومدرب القادسية يرفع راية التحدي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 يناير 2025

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.



