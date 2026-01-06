أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | القدية تحسم جدل الاستحواذ على العالمي بالتعاون مع رونالدو، ومدرب القادسية يرفع راية التحدي!
مدرب القادسية يتوعد النصر
توعد بريندان رودجرز، المدير الفني للقادسية، النصر بتقديم أداء قوي خلال مباراة الفريقين القادمة في دوري روشن السعودي.
المدرب المخضرم أكد عدم خوفه من اللقاء، مضيفًا "المباراة بمثابة تحدٍ لنا، سنكون جاهزين تمامًا لها، سنطبق أسلوبنا ونجعل المباراة صعبة على النصر، فلسفتي هي اللعب دون خوف في أي ملعب. اللاعبون يلعبون بروح عالية ويُطبقون تعليماتي جيدًا".
وأضاف "لن نغير طريقة لعبنا أمام النصر، سنلعب بشخصيتنا المعتادة ونهاجم بانضباط تكتيكي. نحترم خصمنا وقوته ومن الضروري أن نتحلى بالإيجابية".
أوتافيو خارج حسابات القادسية أمام النصر
انضم أوتافيو، لاعب النصر السابق، إلى مصعب الجوير في قائمة الغائبين عن مباراة فريقهما القادسية أمام العالمي في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي يوم بعد غدٍ الخميس في ملعب الأول بارك بالرياض.
وأوضح بريندان رودجرز، المدير الفني للقادسية، خلال تصريحات صحفية أن أوتافيو لن يلحق بالمباراة للإصابة، مشيرًا إلى أن غيابه مع الجوير سيكون مؤثرًا على فريقه. ويغيب لاعب الهلال السابق عن اللقاء لتواجده مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا.
مباراة الأهلي والنصر شهدت مشادة بين اللاعبين
النصر خسر صدارة الدوري لصالح الهلال
النصر تطور كثيرًا في عمليات البيع.. ولكن!
حقيقة الأنباء المنتشرة في الوسط الرياضي السعودي تنكشف.
أيام علي البليهي في نادي الهلال أصبحت معدودة..
مسيرة على البليهي إلى أين؟
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
يستعد النصر حاليًا لواحدة من المباريات الصعبة في موسمه المحلي، حيث سيستضيف القادسية في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم في ملعبه الأول بارك بالرياض، وذلك قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال.
النصر يحل ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.