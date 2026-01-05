بينتو ماثيوس الضربة القادمة .. يجب مكافأة النصر على "نجاحات الميركاتو" لكن لغز أموال الصفقات لا يزال قائمًا!

عملاق الرياض النصر من أكثر الأندية التي تتعرض للانتقادات؛ بسبب العمل المؤسسي، الذي يتم وصفه في كثير من الأحيان بـ"غير الاحترافي".

وبالفعل.. شهد النصر الكثير من المشاكل الإدارية، على مدار السنوات القليلة الماضية؛ ما أدى إلى ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم عن منصات التتويج، بشكلٍ كامل.

ومنذ 2021.. لم يتوّج النصر بأي لقب رسمي كبير؛ مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية، فقط.

لكن.. هُناك حقيقة يتم تغافلها - بقصد أو دونه -؛ والتي تؤكد أن هُناك عمل مؤسسي كبير، داخل عملاق الرياض.

هذا العمل يتمثّل في عمليات بيع بعض نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم، في سوق الانتقالات، خلال السنوات القليلة الماضية؛ والتي قد تكتمل بالحارس البرازيلي الدولي بينتو ماثيوس، خلال الفترة القادمة.

بينتو البالغ من العمر 26 سنة، بات قريبًا جدًا من الرحيل عن النصر؛ وذلك بعد عام ونصف من الانضمام إلى الفريق، قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.