وجه محمد نور، نجم الكرة السعودية المعتزل، انتقادًا لاذعًا لهداف النصر، متهمًا إياه بالاختفاء في المباريات الكبيرة، كما تهم المدرب جورج جيسوس بنقل نقطة ضعف الهلال معه إلى النصر بعد تولي تدريبه. فماذا قال؟
"لا يظهر أمام الكبار" .. محمد نور ينتقد هداف النصر ويتهم جيسوس بنقل نقطة ضعف الهلال إلى الأول بارك!
الهلال يخطف صدارة دوري روشن من النصر
نجح الهلال في خطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انتصاره على ضمك في الجولة الـ13 والأخيرة من المسابقة، مستغلًا تعثر المتصدر السابق، النصر، بالتعادل مع الاتفاق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة 3-2.
النتائج الأخيرة رفعت رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة في الصدارة عن النصر صاحب الـ31 نقطة، علمًا أن الجولة العاشرة لم تُلعب بعد، إذ أجلت نتيجة وصول المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي.
سقوط النصر عن الصدارة والمستوى السيئ الذي ظهر به أمام الأهلي فتح باب الهجوم على المدرب جورج جيسوس وبعض اللاعبين، وقد انضم محمد نور لجبهة الهجوم باتهامات واضحة للمدرب وهداف الفريق!
ماذا قال محمد نور؟
نور، وخلال تحليله لوضع النصر عبر حلقة أمس من برنامج "دورينا"، أشاد بمستوى الفريق هذا الموسم وجودته الفنية وأداء نجومه وعلى رأسهم جواو فيليكس الذي تعاقد النادي معه الصيف الماضي وكان المفاجأة السارة في موسمه.
وخلال حديثه، اتهم نور اللاعب البرتغالي بعدم الظهور في مباريات الكبار، مشيرًا إلى أنه لم يُقدم شيئًا خلال مواجهتي النصر أمام الاتحاد والأهلي.
نجم الاتحاد السابق لم يتوقف هنا، بل اتهم جيسوس بنقل نقطة ضعف الهلال إلى النصر، وهي تلقي الأهداف بالتمريرات الطويلة خلف المدافعين، قائلًا "كل الأهداف التي استقبلها النصر كانت من تمريرات طويلة خلف المدافعين، تلك كانت نقطة ضعف الهلال وتحدثنا عنها كثيرًا، الفريق يلعب بالضغط المتقدم وعند قطع الخصم للكرة وتنفيذه كرة طويلة يصنع خطورة على مرمى النصر، ولولا حارس المرمى لاستقبل الفريق أهدافًا كثيرة".
وأتم "النصر يُعاني دفاعيًا رغم امتلاكه مدافعين جيدين، وقد رأينا كيف استطاع عبد الإله العمري تغطية غياب محمد سيماكان. الآن أصبحنا نتحدث عن أن جميع مباريات النصر أصبحت صعبة، فيما كنت نقول سابقًا أن كل المباريات في متناول الفريق. مواجهة القادسية فرصة لعودة الاستقرار للفريق".
موسم هداف النصر
فاجأ النصر الجميع في سوق الانتقالات الصيفي الأخير بالتعاقد مع جواو فيليكس من تشيلسي مقابل 30 مليون يورو، وقد كانت المفاجأة من جانب اللاعب كذلك، حيث كان في طريقه للعودة إلى ناديه بنفيكا عقب تجربة إعارة قصيرة فاشلة مع ميلان.
فيليكس صدم الجميع بأداء مذهل مع النصر، حيث فرض نفسه نجمًا على الجميع في دوري روشن السعودي، حتى أن أصداء نجاحه وصلت لأوروبا وهو ما جعل مسؤولي بنفيكا يخرجون للحديث عن أسباب فشل ضمه.
اللاعب البرتغالي لعب 22 مباراة بالقميص الأصفر هذا الموسم، في جميع البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 7، ويتصدر قائمة هدافي النصر في دوري روشن السعودي، بجانب زميله كريستيانو رونالدو، ولكل منهما 13 هدفًا.
الرقم المثير للإعجاب من جانب فيليكس هو نجاحه في التسجيل في جميع بطولات الموسم للنصر، حيث سجل 13 هدفًا في دوري روشن، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا 2، وهدف في كأس السوبر وآخر في كأس الملك، لكنه في الجانب المقابل لم يُقدم أي بصمة تهديفية أمام قطبي جدة، الاتحاد والأهلي، ولديه الآن 3 مباريات قوية، أمام القادسية والهلال والشباب، للرد على اتهام نور بالاختفاء أمام الكبار.
موسم النصر في 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.