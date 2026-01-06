"لا يظهر أمام الكبار" .. محمد نور ينتقد هداف النصر ويتهم جيسوس بنقل نقطة ضعف الهلال إلى الأول بارك!

نجح الهلال في خطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انتصاره على ضمك في الجولة الـ13 والأخيرة من المسابقة، مستغلًا تعثر المتصدر السابق، النصر، بالتعادل مع الاتفاق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة 3-2.

النتائج الأخيرة رفعت رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة في الصدارة عن النصر صاحب الـ31 نقطة، علمًا أن الجولة العاشرة لم تُلعب بعد، إذ أجلت نتيجة وصول المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي.

سقوط النصر عن الصدارة والمستوى السيئ الذي ظهر به أمام الأهلي فتح باب الهجوم على المدرب جورج جيسوس وبعض اللاعبين، وقد انضم محمد نور لجبهة الهجوم باتهامات واضحة للمدرب وهداف الفريق!