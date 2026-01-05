إياك وخطأ جديد بعد خدعة جورج جيسوس وتخلي فهد بن نافل .. علي البليهي "احذر من عرض الشباب"!

لنتحدث بالأرقام أولًا .. في الموسم الماضي (2024-2025)، كان البليهي ركيزة أساسية في تشكيل الهلال، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف البطولات، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وقتها كان الدفاع الهلالي يمر بمرحلة تراجع كبيرة .. إحقاقًا للحق هو كذلك منذ موسم 2023-2024، لكن الفارق بين ذاك الموسم والماضي هو مستوى الحارس المغربي ياسين بونو، فحتى هو تراجع في 2024-2025، ما أظهر العيوب الدفاعية بشكل أكبر حتى في أوقات الانتصارات، العيوب كانت واضحة وضوح الشمس.

وفي وقت كان به بونو يتألق مرات وأخرى يتراجع وكذلك الحال بالنسبة للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، كان علي البليهي الثابت الوحيد .. سيارته ترجع إلى الخلف على طول الخط، مرتكبًا أخطاء بدائية، حتى وصل الحال به في مرات إلى ارتكاب أخطاء لا يرتكبها مدافعين هواه.

لكن تلك الحالة لم تستمر طويلًا، فما إن رحل جيسوس مقالًا، وخلفه محمد الشلهوب ومن بعده سيموني إنزاجي، تنحى البليهي "عنوة" عن تشكيل الهلال، فتحول من لاعب أساسي إلى مجرد بديل.

والنتيجة النهائية، أنه لم يشارك في الموسم الجاري سوى في سبع مباريات فقط تحت قيادة إنزاجي، بواقع 377 دقيقة، لم يخرج الهلال بشباك نظيفة إلا في ثلاث منها.