موقف محرج .. جمهور الأهلي يُجبر محمد الشيخ على الاعتذار بعد حديثه عن مجرشي وفيليكس!

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الإثنين، فرض عقوبة على الظهير الأيمن للنادي الأهلي علي مجرشي، عقب طرده في مباراة الكلاسيكو أمام النصر الجمعة الماضية.

وجاء طرد مجرشي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد أن وجّه صفعة إلى البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وذكرت لجنة الانضباط في بيان رسمي أنها قررت إيقاف اللاعب لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي بسبب “السلوك المشين”، مؤكدة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وبذلك، سيغيب مجرشي عن الأهلي في مواجهتي الأخدود والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ضربة فنية جديدة للفريق الذي يسعى لاستعادة توازنه في الجولات المقبلة.