أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مسابقة كريستيانو رونالدو بشأن هدفه أمام الخليج، وصك براءة جواو فيليكس!
مسابقة كريستيانو رونالدو بشأن هدفه ضد الخليج
أشاد بهدف رونالدو المذهل .. جورج جيسوس يجيب على السؤال الصعب "من يوقف النصر؟"
مدرب الخليج: هناك أخطاء تحكيمية في المباراة
"لو فعل ذلك لاستحق العقوبة" .. جواو فيليكس ينال صك البراءة من حركة لا أخلاقية جديدة أمام الخليج!
فيليكس يواصل الجدل .. من الفيحاء إلى الخليج
"إما هذا الأمر أو إلغاء الخصخصة وإعادة الأندية للداعمين وأعضاء الشرف" .. رسالة حادة لصندوق الاستثمارات بشأن دوري روشن!
صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك 75% من ملكية 4 أندية في دوري روشن
درس في فن التسويق: كريستيانو رونالدو يطلق مسابقة لجماهيره حول "مقصية" الخليج!
رونالدو سجل هدفًا بطريقة رائعة في شباك الخليج..
"ليس الأفضل في التاريخ، هدفان يتفوقان عليه" .. جدل إعلامي حول "مقصية" كريستيانو رونالدو ضد الخليج!
"هدف بماركة البيت الأبيض"
"هذا سعر مراد هوساوي" .. مسؤول الخليج يرد على شرط الـ100 مليون وحقيقة توقف مفاوضات الهلال!
سجل هدفًا بطريقة رائعة في شباك النصر..
تغطية مباراة النصر والخليج
فيديو | مباراة الأهداف الرائعة .. شاهد ملخص لقاء النصر ضد الخليج
شاهد ملخص مباراة النصر ضد الخليج التي لعبت مساء الأحد لحساب منافسات دوري روشن، وشهدت تسجيلة رائعة من النجم كريستيانو رونالدو
جرس الإنذار يدق لجيسوس .. النصر يهرب بنقاط الخليج، مراد هوساوي يُبرر الـ100 مليون وجواو فيليكس لم يعد "الولد الشقي"
النصر هزم الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف ولكن!
هدف "ريال مدريد" لا ينفي الحقيقة .. رونالدو أقوى من جيسوس في النصر والخليج يُقدم الدليل!
رونالدو سجل هدفًا مذهلًا في انتصار النصر على الخليج
عين على الحكم | اعتراض جماعي على "ذراع" بروزوفيتش .. وحرمان فيليكس من "هاتريك" أمام الخليج!
قرارات تحكيمية تثير الجدل من جديد..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.