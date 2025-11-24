Cristiano Ronaldoحساب النصر على تويتر
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | مسابقة كريستيانو رونالدو بشأن هدفه أمام الخليج، وصك براءة جواو فيليكس!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 نوفمبر 2025

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.