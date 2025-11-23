موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

يحل النصر ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبه على ملعب هيسور المركزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بهدف حسم التأهل بصورة رسمية عن المجموعة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل.

أما استقلال دوشنبه فيحاول استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والقتال على التواجد بين المتأهلين.

وكان العالمي قد انتصر في مباراة الجولة الأولى على أرضه بخماسية نظيفة، مما يعزز من فرصه في قنص نتيجة إيجابية جديدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.