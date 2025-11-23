تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة...

يحل النصر ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبه على ملعب هيسور المركزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بهدف حسم التأهل بصورة رسمية عن المجموعة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل.

أما استقلال دوشنبه فيحاول استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والقتال على التواجد بين المتأهلين.

وكان العالمي قد انتصر في مباراة الجولة الأولى على أرضه بخماسية نظيفة، مما يعزز من فرصه في قنص نتيجة إيجابية جديدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب هيسور المركزي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا الربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة بتعليق عبدالله الغامدي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    استقلال دوشنبه - النصرالأربعاء 26 نوفمبر 2025،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		beIN SPORTS 2 HDهيسور المركزيعبدالله الغامدي