Cristiano RonaldoGetty
محمود خالد

"ليس الأفضل في التاريخ، هدفان يتفوقان عليه" .. جدل إعلامي حول "مقصية" كريستيانو رونالدو ضد الخليج!

"هدف بماركة البيت الأبيض"

في اللحظة الأخيرة، وبينما يستعد الحكم محمد السماعيل لإطلاق صافرة النهاية، قرر نواف بوشل، ظهير النصر، إرسال كرة عرضية متقنة، ليترجمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بركلة مقصية مذهلة، وضعت الكرة في شباك الخليج، لتعلن عن هدف خطف أنظار العالم.

واستعاد رونالدو ذكرى هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس، ليضع بصمته أمام الخليج، ويترك النقاد والمحللين في حالة من الجدل، بشأن مدى اعتبار "مقصية" الخليج هي الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.

وساهم رونالدو في فوز النصر على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم "2025-2026".

  • Cristiano Ronaldoحساب النصر على تويتر

    من جانبه، أغدق الناقد الرياضي هاني الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، المديح لهدف كريستيانو رونالدو، في مرمى الخليج، والذي وصفه بأنه "هدف بماركة البيت الأبيض"، في إشارة إلى زيارة الدون، برفقة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي.

    وأضاف الداود أن أهداف المباراة الخمسة، كانت جميعها بمثابة "تسويق" للدوري السعودي، وحتى ويسلي سجل هدفًا "أيقوني"، بينما حدد مقصية رونالدو، بأنها تستحق أن يكون لها متحف، كما قال إن من يخسر أمام النصر، حاليًا، يخرج برأس مرفوعة.

  • Omar Al Somah - ahli - spl 2020-2021al ahli twitter

    ليس الأفضل في التاريخ

    ورغم جمالية هدف رونالدو في شباك الخليج، إلا أنه أثار جدلًا حول مدى اعتباره "المقصية" الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.

    ودار نقاش حول أفضلية مقصية عمر السومة مع الأهلي، في مرمى الاتحاد، في 2019، على نظيرتها التي وقع عليها رونالدو ضد الخليج.

    وزاد الناقد الرياضي محمد الشيخ، من الشعر بيتًا، حينما قال إن هدف السومة أفضل من رونالدو، بل وفضّل عليه أيضًا، ركلة سالم الدوسري "المقصية"، ضد الفيصلي في عام 2022.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    ما قاله جيسوس عن مقصية رونالدو

    ورغم إشادته بجميع الأهداف التي شهدتها مباراة النصر والخليج، إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، اختصّ رونالدو بمديح خاص، قائلًا إن عطاء "الدون" لا يتوقف، سواءً داخل أو خارج الملعب، بعدما سجل هدفًا رائعًا، أشبه بما أحرزه مسبقًا في يوفنتوس.

    وأبدى جيسوس سعادته بالانتصار على الخليج، الذي أضاف فرحة أخرى في يوم 23 نوفمبر "المميز" بالنسبة إليه، كونه يحمل ذكرى عزيزة، بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس (مع فلامنجو) في 2019، في نفس اليوم.

    وتلقى جيسوس سؤالًا بشأن الفريق الذي بإمكانه إيقاف سلسلة النصر، ليجيب بقوله "لا أعلم، ليس هناك فريق لا يتعرض للخسارة في العالم، نحن نركز على دوري روشن وأبطال آسيا 2 في نفس التوقيت، ولكننا نطمح دومًا للمنافسة بقوة وشراسة".

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا تبقى على حلم الـ1000 هدف؟

    وواصل كريستيانو رونالدو، زحفه نحو تحقيق الألف هدف في مسيرته الكروية، بعد مقصيته الرائعة في شباك الخليج، حيث وقّع على الهدف رقم 954.

    وبات الخلود هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا من رونالدو، في دوري روشن، هذا الموسم، فيما وقع كريستيانو على 9 أهداف خلال 7 مباريات متتالية.

    وأشعل رونالدو صراع الهدّافين مع زميله البرتغالي جواو فيليكس، الذي يتربع في الصدارة، بعد الجولة التاسعة، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن "الدون" الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في آخر موسمين.

    ورفع رونالدو رصيده إلى 104 هدف و21 تمريرة حاسمة، في 117 مباراة رسمية، منذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، فضلًا عن تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث قاد الأصفر للقب وفاز بجائزة الهدّاف.

    وحفر رونالدو اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حينما بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف، في موسم واحد، برصيد 35 هدفًا بموسم 2023-2024.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما ينتظر النصر

    وحقق النصر رقمًا تاريخيًا بتحقيق 9 انتصارات متتالية في أولى جولات من دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على صدارة الترتيب.

    ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، الأربعاء المُقبل، على ملعب هيسور، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل فترة التوقف الطويلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر المُقبل.

    وبدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وتربع النصر في صدارة جدول دوري روشن، بالعلامة الكاملة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال الوصيف، بينما جاء التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس الملك من ثمن النهائي.