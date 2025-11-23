جرس الإنذار يدق لجيسوس .. النصر يهرب بنقاط الخليج، مراد هوساوي يُبرر الـ100 مليون وجواو فيليكس لم يعد "الولد الشقي"

أي قارئ للنتيجة سيتوقع مباراة سهلة للنصر وأداء مخيب من جانب الخليج، فالسقوط بالأربعة ليس بالأمر الجيد بالطبع، لكن أي متابع للمباراة وتفاصيلها الدقيقة سيعي تمامًا أن صاحب الملعب هرب بالنقاط الثلاثة في ليلة صعبة ومثيرة وممتعة للجمهور الحاضر في ملعب الأول بارك أو حول الشاشات.

سأعطيك رقمًا واحدًا فقط يُثبت تلك الحقيقة، وهو عدد الأهداف المتوقعة لكل من الفريقين خلال المباراة، إذ بلغ للنصر 1.7 هدف، وستفاجأ إن علمت أنه للخليج 1.7 أيضًا! هذا يُظهر أن القدرات الفردية لعبت الدور الأكبر في النتيجة.

الحقيقة أن الخليج قدم مباراة ممتازة باستثناء تفاصيل صغيرة، فيما لعب النصر مباراة سيئة دفاعيًا وشرسة هجوميًا على الصعيد الفردي خاصة، ولكن الفارق بين الفريقين أن أصحاب الملعب نجحوا في استغلال فرصهم فيما فشل الضيوف والسبب قد يكون معروفًا للجميع .. غياب هدافهم جوشوا كينج!

أبرز إيجابيات النصر في مباراة اليوم هي الشراسة في الضغط على الخصم، كانت سمة جميع اللاعبين وهذا يُحسب لهم ولإعدادهم البدني والذهني من جانب المدرب جيسوس، الذي نجح في جعل الجميع يُدرك أهمية اللعب والتضحية والفوز، هذا بجانب القدرات الفردية الممتازة لأمثال ساديو ماني وأنجيلو وويسلي وبالطبع جواو فيليكس ونواف العقيدي الذي أنقذ النصر في لحظات حاسمة جدًا.

النصر لم يستطع الفوز اليوم سوى بتلك التفاصيل الصغيرة والتي تضمنت: 1- الشراسة في الضغط 2- القدرات الفردية الممتازة 3- تألق نواف العقيدي 4- غياب جوشوا كينج 5- فشل الخليج في استغلال فرصه السهلة.

اللقاء يدق جرس الإنذار بشدة للنصر في المباريات القادمة، خاصة في الحالة الدفاعية .. دفاع الفريق اليوم ارتكب جميع الأخطاء الممكنة والتي جعلت الوصول لمرمى العقيدي سهلًا جدًا، سواء نصف مصيدة التسلل أو ترك المساحات في الخلف أو الانتشار والتمركز في المنطقة الدفاعية أو الرقابة داخل منطقة الجزاء.

كان من حُسن حظ الفريق اليوم فشل الخليج في استغلال فرصه وتفوق مهاجميه فرديًا على خصمهم، لكن هذا الأمر لن يحدث في كل المباريات لو تكررت مثل تلك الأخطاء، ولذا جيسوس مطالب بعلاج تلك الأخطاء الدفاعية سريعًا مع الحفاظ على الجودة والفعالية الهجومية العالية.