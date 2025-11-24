"هذا سعر مراد هوساوي" .. مسؤول الخليج يرد على شرط الـ100 مليون وحقيقة توقف مفاوضات الهلال!

أصبح مراد هوساوي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، محور حديث الأوساط الرياضية، بعد تأكيد مسؤولي النادي بأن الهلال دخل في مفاوضات معه من أجل الحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة الشتوية.

وأفادت تقارير بأن صفقة مراد هوساوي قد تشهد صراعًا في الميركاتو الشتوي، بعد دخول نادي الاتحاد في السباق، رغم التأكيد أن الهلال هو النادي الوحيد الذي قدم خطابًا رسميًا للخليج، فيما جاءت العروض الأخرى "شفهية".