"هذا سعر مراد هوساوي" .. مسؤول الخليج يرد على شرط الـ100 مليون وحقيقة توقف مفاوضات الهلال!

من أبرز ما يميز مراد هوساوي، هو قدرته على إرسال التمريرات الطويلة "المتقنة" إلى الأطراف، من أجل بناء الهجمة، وأيضًا في افتكاك الكرة، وهو خيار مثالي كلاعب "بوكس تو بوكس"، في ظل تحركاته وانتشاره في الملعب، ودقة تمريراته القصيرة.
أضف إلى ذلك، شخصية اللاعب القوية، وثقته العالية، التي قادته لمواجهة أسماء كبيرة دون أي خوف، وبثبات ممتاز على أرض الملعب، وظهر ذلك جليًا في مباراة النصر، حيث وقع على هدف رائع في شباك الحارس نواف العقيدي، خلال الدقيقة 47، بتصويبة قوية من أول لمسة خارج منطقة الجزاء.
نجم الوسط السعودي حصل على بطاقة صفراء مبكرة جدًا، بعد 3 دقائق من انطلاق اللعب، ورغم هذا حافظ على هدوئه ورباطة جأشه حتى النهاية دون أن يتعرض للبطاقة الثانية والطرد، ويُحسب له أن قدم أداءً قويًا في الجانب الدفاعي والضغط والتدخلات الناجحة دفاعيًا رغم هذا القلق من البطاقة الحمراء.
ورغم ذلك، إلا أن مباراة النصر كانت شاهدة على مؤشر "مقلق" لهوساوي، وهو كثرة حصوله على البطاقات الصفراء، حيث نال 5 بطاقات صفراء في 8 مباريات شارك فيها - حتى الآن - في دوري روشن، هذا الموسم، ما تسبب في إيقافه خلال مباراة الحزم، بالجولة الثامنة.