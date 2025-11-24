درس في فن التسويق: كريستيانو رونالدو يُطلق مسابقة لجماهيره حول "مقصية" الخليج!

اختتم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة الخليج بأفضل طريقة مُمكنة، بعدما وقع على هدف من ركلة "مقصية" رائعة، فشل الحارس أنتوني موريس في التعامل معها.

رغم أن النصر كان قد ضمن الانتصار، فضلًا عن استكمال الخليج الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد ديمتريس كوربيليس، إلا أن رونالدو أبى أن يغادر الأول بارك، دون أن يضع بصمته بطريقة مذهلة، في الدقيقة 90+6، عندما استقبل تمريرة عرضية من نواف بوشل، ليفاجئ الجميع بارتقاء رائع ومقصية أعادت ذكريات هدفه الشهير مع ريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

ووضع كريستيانو كلمة الختام في فوز النصر على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم "2025-2026".