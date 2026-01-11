أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | قرار مفاجئ من جيسوس بشأن مستقبل بينتو، والفراج لرونالدو: تصرف كما بنزيما وإلا!
جيسوس يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن "رحيل" بينتو
اتخذ جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل حارس المرمى البرازيلي بينتو، والمرشح للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
المصادر الصحفية أجمعت على قبول النصر عرض جنوى لاستعارة بينتو حتى نهاية الموسم الجاري مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم، وقد وافق اللاعب على العرض الإيطالي رغم أنه أقل ماليًا من نظيره القادم من وست هام الإنجليزي.
وفيما كان من المتوقع رحيل بينتو خلال الساعات القليلة القادمة إلى إيطاليا، قرر جيسوس تأجيل تلك الخطوة حتى نهاية المباراة المصيرية أمام الهلال في دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء غدٍ الإثنين.
صحيفة الرياضية السعودية أكدت طلب جيسوس بقاء بينتو حتى نهاية ديربي الرياض، مشيرة إلى أن إجراءات رحيله ستتم خلال الـ72 ساعة القادمة.
ماجد عبد الله يكشف سر انخفاض مستوى رونالدو
تصريحات مثيرة من أسطورة الفريق السعودي
وليد الفراج ينحاز لهذا الفريق، ورسالة لرونالدو: افعل مثل بنزيما وإلا!
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 8 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأخيرًا السقوط أمام القادسية في الأول بارك بالرياض بهدفين مقابل هدف واحد، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق 4 نقاط.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
يستعد النصر حاليًا للمباراة المرتقبة أمام الهلال، المتصدر الجديد لجدول ترتيب دوري روشن، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في قدرة الفريق على العودة إلى قلب المنافسة أو بداية خطوات انسحابه منها تمامًا.
النصر يحل ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.