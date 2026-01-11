Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | قرار مفاجئ من جيسوس بشأن مستقبل بينتو، والفراج لرونالدو: تصرف كما بنزيما وإلا!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 يناير 2025

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.



