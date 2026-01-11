Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
محمود خالد

يتعلق بالنصر .. كانسيلو يرفض طلب الهلال بشكل قاطع قبل العودة إلى أوروبا

لم يرحل بشكل نهائي ولكن..

أصبح البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على بعد خطوات من العودة إلى أوروبا، في ظل ارتباط اسمه برحيل "مُنتظر" إلى برشلونة.

وكان إنتر يرغب في استعادة كانسيلو إلى صفوفه، إلا أن رغبة الظهير البرتغالي حسمت تغيير وجهته إلى برشلونة، فيما ذكر الإعلامي فابريتسيو رومانو، بأن العملاق الكتالوني، قدم عرضًا رسميًا، لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة شهور، مع تغطية جزء بسيط من راتب اللاعب، فيما يتكفل الزعيم الهلالي بباقي مستحقاته خلال فترة الإعارة.

  • كانسيلو يرفض طلب الهلال

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، عن مفاجأة تتعلق بطلب من الهلال إلى كانسيلو، قبل رحيله المُرتقب في الفترة الشتوية.

    وقال الجماز، إن إدارة الهلال، حاولت ضم كانسيلو إلى القائمة المحلية، من أجل المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، غدًا "الإثنين"، إلا أن نجم منتخب البرتغال، رفض هذا الأمر بشكل قاطع.

    يأتي ذلك، في ظل غياب الثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، اللذين تأهلا مع المغرب والسنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SASSUOLOAFP

    رغبة كانسيلو تفسد صفقة .. والزعيم يعوض!

    وكانت إدارة الهلال قد وافقت شفهيًا على فكرة انتقال كانسيلو إلى صفوف إنتر، إلا أن جواو أبدى رغبة في الرحيل إلى برشلونة.

    ووفق ذلك، فإن وكيل اللاعبين فيديريكو باستوريلو، أكد أن العملاق الإيطالي صرف النظر على فكرة انتقال أحد الثنائي فرانشيسكو أتشيري وستيفان دي فري، إلى الهلال، بعد فشل صفقة كانسيلو، طبقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

    الهلال استعاض عن فشل ضم أحد نجمي إنتر، بالإعلان رسميًا عن تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا، لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

  • Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty

    الهلال يبحث عن الابتعاد في الصدارة أمام النصر

    ويترقب عشاق الكرة السعودية، لقاء القمة بين الهلال والنصر، على ملعب المملكة أرينا، الإثنين، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن، بموسم 2025-2026.

    ويبحث الهلال عن الابتعاد في صدارة دوري روشن، حيث باتت كتيبة سيموني إنزاجي، هي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة، مع مرور 13 جولة، مع تأجيل الجولة العاشرة بسبب تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب.

    ويتربع الهلال في صدارة الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، ليبتعد بفارق "4" نقاط عن النصر الوصيف، والذي تعثر في آخر ثلاث جولات، مع تسبب في تنازله عن الصدارة لصالح جاره في الرياض.

    وبعد بداية مثالية، حقق فيها النصر الفوز في أولى 10 جولات، كأول فريق يصنع هذا الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين السعودي، تعثر الأصفر بشكل غريب، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة في آخر 3 جولات، بعد تعادله مع الاتفاق (2-2)، ثم خسارته أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2).

    في المقابل، لم يتعرض الهلال لأي خسارة مع مدربه إنزاجي، منذ وداع كأس العالم للأندية 2025، على يد فلومينينسي البرازيلي، فيما حافظ الأزرق على سجله بلا هزائم، على مدار 22 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    كانسيلو والعودة إلى برشلونة

    المثير في الأمر أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لعب في صفوف العملاق الإسباني برشلونة؛ وذلك في موسم 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز.

    وقتها.. انضم كانسيلو "معارًا" من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة؛ حيث كان اللاعب والعملاق الإسباني يُمنيان النفس لإكمال المسيرة معًا، لولا الصعوبات الاقتصادية التي يُعاني منها النادي.

    وبدأ الظهير البرتغالي مسيرته مع برشلونة، بشكلٍ أكثر من رائع؛ ولكنه ارتكب عديد الأخطاء المؤثرة فيما بعد، من الناحية الدفاعية تحديدًا.

    وإجمالًا.. سجل كانسيلو 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية مع نادي برشلونة، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    ماذا قدم البرتغالي مع الهلال؟

    الظهير البرتغالي جواو كانسيلو انضم إلى الهلال صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 14 آخرين.

    ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.

    ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.

