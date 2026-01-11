يتعلق بالنصر .. كانسيلو يرفض طلب الهلال بشكل قاطع قبل العودة إلى أوروبا

ويترقب عشاق الكرة السعودية، لقاء القمة بين الهلال والنصر، على ملعب المملكة أرينا، الإثنين، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن، بموسم 2025-2026.

ويبحث الهلال عن الابتعاد في صدارة دوري روشن، حيث باتت كتيبة سيموني إنزاجي، هي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة، مع مرور 13 جولة، مع تأجيل الجولة العاشرة بسبب تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب.

ويتربع الهلال في صدارة الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، ليبتعد بفارق "4" نقاط عن النصر الوصيف، والذي تعثر في آخر ثلاث جولات، مع تسبب في تنازله عن الصدارة لصالح جاره في الرياض.

وبعد بداية مثالية، حقق فيها النصر الفوز في أولى 10 جولات، كأول فريق يصنع هذا الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين السعودي، تعثر الأصفر بشكل غريب، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة في آخر 3 جولات، بعد تعادله مع الاتفاق (2-2)، ثم خسارته أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2).

في المقابل، لم يتعرض الهلال لأي خسارة مع مدربه إنزاجي، منذ وداع كأس العالم للأندية 2025، على يد فلومينينسي البرازيلي، فيما حافظ الأزرق على سجله بلا هزائم، على مدار 22 مباراة متتالية في جميع المسابقات.