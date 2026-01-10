ديربي الهلال والنصر .. وليد الفراج ينحاز لهذا الفريق، ورسالة لرونالدو: افعل مثل بنزيما أو ستكون المسؤول الأول!

رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، فإن فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس دخل موسم 2025-2026 بقوة كبيرة، وقدم انطلاقة مثالية ليوجه رسالة إنذار بمنافسته على كل البطولات.

وخسر العالمي نهائي السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2)، وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.

في دوري روشن السعودي، قدم النصر بداية نارية، بعدما حقق الفوز في أول 10 جولات متتالية، ليعتلي الصدارة مبكرًا ويؤكد تفوقه الفني الكبير، قبل أن يتوقف قطار الانتصارات عند محطة الاتفاق بالتعادل (2-2)، ثم تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي (3-2) والقادسية (2-1)، ما كلفه فقدان القمة وفتح باب المنافسة مجددًا.

قاريًا، واصل النصر عروضه المبهرة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في جميع مبارياته الست، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة، بعدما اكتسح نادي جدة في دور الـ32، إلا أن الصدمة جاءت يوم 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد في دور الـ16، ليودع البطولة مبكرًا، في واحدة من أكثر النتائج المؤلمة هذا الموسم.

ورغم التفوق الواضح للنصر في معظم فترات الموسم، فإن الخسائر الأخيرة أمام الأهلي والقادسية، إضافة إلى الخروج من كأس الملك، وضعت الفريق أمام اختبار حقيقي في النصف الثاني من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على صدارة الدوري وتزايد الضغوط الجماهيرية.